शाहरुखच्या मराठमोळ्या ड्रायव्हरचे निधन, अकोल्याचा 'मोहन' ते किंग खानचा 'शूमाकर'

अकोला : बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खान याच्या वाहन चालकाचे निधन झाले. मूळ अकोल्याचे रहिवासी असलेल्या मोहन झिंगूजी डोंगरे यांची किडनीच्या विकाराने प्राणज्योत मालवली.

मोहन डोंगरे हे अकोला जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी तालुक्यातील गोरव्हा येथील रहिवासी होते. वयाच्या 14 व्या वर्षी त्यांनी अकोला सोडून मुंबई गाठली. रोजगाराच्या शोधात त्यांनी मायानगरीत मुक्काम ठोकला.

1989 मध्ये एका जाहिरातीच्या माध्यमातून मोहन डोंगरे यांची शाहरुख खानशी ओळख झाली. तेव्हापासून वाहन चालक म्हणून ते शाहरुखच्या कुटुंबाकडे कामाला लागले. जवळपास तीस वर्षांपासून ते खान परिवाराचे सदस्य झाले होते.

Sun up in the sky...Self Control on the radio...my man Mohan (Schumacher) on the wheel... http://t.co/5LPd3grx

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 28, 2012