शहरातील १२३ नाल्यांच्या स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर

अकोला ः पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी अकोला शहरातील प्रमुख छोटे-मोठे १२३ नाल्यांची स्वच्छता होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी नियोजन करून आतापर्यंत स्वच्छतेच्या कामाच्या निविदा निघणे आवश्यक होत्या. मात्र, गत वर्षी कोरोना संकटामुळे स्वच्छता न होऊ शकलेल्या नाल्यांच्या स्वच्छेकडे यावर्षीही दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. ना निवेदा, ना मनपा यंत्रणेकडून नाला स्वच्छतेच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली, त्यामुळे नगरसेवकांमध्येही नाराजीचा सूर आहे.

अकोला शहरातील सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी अमृत योजनेतून भूमिगत गटार योजना मंजूर आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प उभे केले जात आहे. तीन वर्षांपासून त्याचे काम सुरू असून, ते अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे शहरातील अंतर्गत सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी भूमिगत गटार तयार करण्याचे कामही लांबले. परिणामी पावसाळ्यात शहरातील नाले तुंबून पाणी रस्त्याने वाहते. निवासी परिसरात नागरिकांच्या घरामध्ये पाणी जाते. या तुंबलेल्या नाल्यांची वेळोवेळी स्वच्छता होणे आवश्यक आहे. त्यातही मोठे व मध्यम नाले वर्षातून एकदाच स्वच्छ केले जाते. पावसाळ्यापूर्वी हे स्वच्छतेचे काम होणे अपेक्षित असते. त्यासाठी मार्च-एप्रिलमध्ये निविदा प्रक्रिया राबवून एप्रिल-मेमध्ये नाले स्वच्छ करणे, फुटलेल्या नाल्यांचे बांधकाम होणे आवश्यक असते. मात्र, गत वर्षीपासून कोरोना संकटाचे कारण देत नाले स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष होत आहे.

आयुक्तांना दिले निवेदन

शहरातील नाल्यांची युद्धस्तरावर स्वच्छता करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपच्या वतीने आयुक्त निमा अरोरा यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. पावसाळा सुरू होण्यास अवघे दोन महिने राहिले आहे. त्यामुळे या कामाकडे प्राथमिकतेने लक्ष देऊन देऊन महानगरपालिकेच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून कामाला सुरुवात करावी. अशी आग्रही मागणी भाजपचे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख व नगरसेवक गिरीश जोशी यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे. त्याची प्रत महापौर अर्चना मसने, स्थायी सभापती संजय बडोणे, भाजप महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार रणधीर सावरकर यांना सुद्धा दिली आहे. (संपादन - विवेक मेतकर)

