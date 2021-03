हमीभाव केंद्रांवर हरभरा खरेदीची गती संथ

अकोला : जिल्ह्यात शासनाच्या दहा हमीभाव केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या हरभऱ्याची खरेदी सुरू आहे. त्यासाठी सोमवारपर्यंत (ता.२२) १३ हजार २०८ शेतकऱ्यांनी हरभरा विक्रीसाठी या केंद्रांकडे ऑनलाइन नोंदणी केली असून, अजूनही नोंदणी सुरू आहे. मात्र, खरेदी प्रक्रिया अतिशय संथ असल्याने त्यांचेपैकी केवळ ११३५ शेतकऱ्यांकडून हरभऱ्याची प्रत्यक्ष खरेदी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात नाफेडद्वारे विदर्भ को-ओपरेटीव्ह मार्केटिंग फेडरेशनच्या तीन व पणन महासंघाच्या सात अशा एकूण दहा केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या हरभऱ्याची हमीभावाने खरेदी प्रक्रिया सुरू आहे. प्रक्रियेंतर्गत हरभरा विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना संबंधित केंद्रांवर त्यांच्या उत्पादीत हरभऱ्याची नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर हमीभाव केंद्रांकडून शेतकऱ्यांना मेसेज पाठवून हरभरा घेऊन बोलाविले जाते व मोजमाप करून प्रत्यक्ष खरेदी होते. या नुसार आतापर्यंत जिल्ह्यातील १३ हजार २०८ शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हरभऱ्याची व्हीसीएमएफ व पणन महासंघाच्या दहा केंद्रांवर ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. परंतु, आतापर्यंत त्यांचेपैकी केवळ ११३५ शेतकऱ्यांच्या हरभऱ्याची प्रत्यक्ष खरेदी करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी केवळ ३० टक्के खरेदी

शासनाच्या हमीभाव केंद्रांकडून गेल्यावर्षी नोंदणी केलेल्यांपैकी केवळ ३० टक्के शेतकऱ्यांकडून हरभरा खरेदी करण्यात आला होता. उर्वरित ७० टक्के शेतकऱ्यांना त्यांचा हरभरा कमी भावाने व्यापाऱ्यांना विकावा लागला तर, अनेकांच्या हरभरा घरीच पडून खराब झाला. यावर्षी सुद्धा शेतकऱ्यांवर अशी स्थिती येऊ नये म्हणून, शासकीय केंद्रांनी हरभरा खरेदीची गती वाढवावी, अशी मागणी शेतकरी व शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. हमीभाव ५१००, बाजारभाव ४०००

केंद्र सरकारने यावर्षी ३०० रुपये वाढ देऊन ५१०० रुपये प्रतिक्विंटल किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) निर्धारित केली. परंतु, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये प्रतिक्विंटल ४००० ते ४७०० रुपयेच भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी शासनाच्या हमीभाव केंद्रावर त्यांचा हरभरा विक्रीसाठी पसंती देत आहेत. मात्र, शासनाच्या हमीभाव केंद्रावर खरेदी प्रक्रिया अतिशय संथ असल्याने पैशांची गरज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे हरभरा विक्री करावा लागत आहे. जिल्ह्यात २२ मार्चपर्यंत झालेली हरभरा नोंदणी व खरेदी

व्हीसीएमएफच्या अकोला केंद्रावर झालेल्या १७३८ नोंदणीपैकी १०३ शेतकऱ्यांकडून, अकोट केंद्रावर ३५३५ नोंदणीपैकी २२१ शेतकऱ्यांकडून तर, मूर्तीजापूर केंद्रावर १७४९ नोंदणी झाली असून, एकाही शेतकऱ्याकडून खरेदी झाली नाही. पणन महासंघाच्या बाळापूर केंद्रावर ७१५ नोंदणीपैकी ९२ शेतकऱ्यांकडून, पातूर केंद्रावर ६३९ नोंदणीपैकी ७०, पारस केंद्रावर २३३५ पैकी ४६९, विवरा केंद्रावर ६८ पैकी शुन्य, तेल्हारा एपीएमसी केंद्रावर १९६९ पैकी १२७, तेल्हारा एमआयडीसी केंद्रावर ३४२ पैकी ५३ शेतकऱ्यांकडून हरभरा खरेदी करण्यात आली. एकूण दहा केंद्रांवर १३२०८ नोंदणीपैकी ११३५ शेतकऱ्यांकडून २० हजार ३८५ क्विंटल हरभऱ्याची २२ मार्चपर्यंत करण्यात आली. (संपादन - विवेक मेतकर)

Web Title: akola news Slow pace of purchase of gram at guarantee centers