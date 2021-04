कोरोना निर्बधामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ

अकोला ः कोरोना प्रतिबंधासाठी शासनाने उपाययोजना म्हणून एक वर्षापूर्वी टाळेबंदी केली. या काळामध्ये गरजा भागविण्यासाठी करावी लागलेली वणवण भटकंती, आर्थिक विवंचना या सारख्या जिवघेण्या व भयावह परिस्थितीमधून राज्यातील सर्वसामान्य जनता, कामगार, शेतकरी, लघुव्यावसायिक, पथविक्रेता, मजुरवर्ग यांना सावरायला वेळ मिळतो न मिळतोच तेच कारोनाच्या दुसऱ्या लाटेला प्रतिबंध करण्यासाठी राज्यामध्ये शासनाने लावलेले कडक निर्बंध हे असंघटीत कामगारांवर अन्यायकारक आहे.

लादलेले निर्बध शिथिल करून असंघटीत कामगारांना शासनाने आर्थिक मदत करावी व कामगारांना जीवनदान द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश असंघटीत कामगार काँग्रेसचे अध्यक्ष मो. बदरुज्जमा यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. असंघटीत कामगारांचे, मजुरवर्गाचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे उदरनिर्वाह हा परिवारातील कमावत्या व्यक्तीच्या दैनंदिन मजुरीवर अवलंबून असतो. परिवारातील कर्त्या व्यक्तीला रोजगार नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियावर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. त्यामुळे कामगारांसमोर एकीकडे कोरोनामुळे मृत्यूची भीती तर दुसरीकडे कुटुंबीयांची भुखमारीमुळे होणाऱ्या मृत्युची भिती या निबंधामुळे ओढवली आहे. राज्य सरकारने लादलेल्या निर्बंधामुळे (अघोषित टाळेबंद) असंघटीत कामगारांना रोजगार उपलब्ध होत नाही. हेही वाचा - व्यापाऱ्यांनी झुगारला लॉकडाउन!, शहरातील अनेक दुकाने उघडी हाताला काम नसल्यामुळे आर्थिक स्थिती खालावली आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा कुत्रीम तुटवडा निर्माण होत आहे. काळाबाजार, महागाईमुळे गरजेच्या वस्तू जास्त दराने खरेदी कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे असंघटीत कामगारांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, वैद्यकिय उपचार या सारख्या मुलभूत गरजा तसेच भौतिक, सामाजिक गरजा कशा साध्य कराव्या असा ज्वलंत प्रश्न त्यांना पडला आहे. बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार, पथविक्रेता कामगार, माथाडी कामगार, सुरक्षा रक्षक कामगार, बाहयस्रोत (कंत्राटी) कामगार, लघुउद्योग कामगार, स्वयंरोजगार करणारा कामगार, स्वयंसेवी संस्था व शासकिय उपक्रमातील कामगार, स्वच्छता कामगार, हातमाग व विणकर कामगार या सारख्या इतर क्षेत्रातील असंघटीत कामगार वर्ग राज्य शासनाने लावलेल्या कडक निर्बंधाला बळी पडत आहेत. प्रशासन व पोलिस प्रशासनाच्या अत्याचाराला, अन्यायाला सामोरे जावे लागत आहे. सर्वसामान्य जनतेमध्ये रोषाची भावना जागृत होत आहे. त्यामुळे निबंध शिथिल करून सर्वसामान्य जनतेचे जगणे सुकर करण्याचे प्रयत्न शासनाने करावे, अशी मागणी मो.बदरुज्जमा केली आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)

