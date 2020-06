 अरेरे हे काय, डिस्चार्ज दिलेला रुग्ण निघाला पुन्हा बाधित!

अकोला ः देशमुख फैल येथील २७ वर्षीय तरुणाला कोरोनाची लागण झाल्यानंतर त्याला पाच दिवस आयसोलेशन कक्षांमध्ये तर नंतर दहा दिवस संस्थात्मक अलगीकरणात ठेवण्यात आले. त्यानंतर त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला. मात्र, डिस्चार्ज दिल्यानंतर त्याच रुग्णांने पुन्हा स्वतःहून चाचणी केली, तर त्याचा अहवाल पुन्हा पॉझिटिव्ह आल्याने अकोल्यात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. वैद्यकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशमुख फैल येथील एका 27 वर्षीय तरुणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्यानंतर त्याला पाच दिवस सर्वोपचारमधील आयसोल्यूशन कक्षात तर नंतर डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या अलगीकरण कक्षात दहा दिवस ठेवण्यात आले. मात्र, सुटी देताना त्याची चाचणी करण्यात आली नाही. त्याच रुग्णांनी पुन्हा 11 व्या दिवशी स्वतःहून चाचणी केली तर पुन्हा त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. याप्रकारामुळे अकोल्यात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. असा आहे घटनाक्रम

देशमुख फैल येथील 27 वर्षीय तरुण 19 मे रोजी स्वॅब शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा सामान्य रुग्णालयात गेला होता. त्याचा स्वॅब घेऊन त्यास घरी जाऊन विलगीकरणात सांगण्यात आले होते. 21 मे रोजी त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने महापालिका अधिकारी व पोलिसांनी त्यास शासकीय वैधकीय येथील वार्ड क्रमांक 30 मध्ये दाखल करण्यात आले. महाविद्यालय रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर अवघ्या पाच दिवसांत 25 मे रोजी त्याला डिस्चार्ज देऊन पीकेव्हीही येथील विलगीकरण केंद्रात पाठविण्यात आले. पीकेव्हीही येथील केंद्रात काहीही सुविधा नसून, थातुरमातुर वैद्यकीय सेवा असल्याचे सदर तरुणाचे म्हणणे आहे. 25 मे रोजी डिस्चार्ज देताना त्याचे केस पेपरवर मात्र दाखल केल्याची तारीख 1 मे आणि डिस्चार्ज दिल्याची तारीख 14 मे अशी टाकून बनावट केस पेपर तयार केल्याचा धोकादायक प्रकार करण्यात आल्याचे हा तरुण सांगत आहे. पॉझिटिव्ह असताना 19 मे रोजी घरी पाठविताना त्याला त्रास कायम होता. त्याकडे दुर्लक्ष करून कोरोना रुग्णाची फेरतापासणी न करता त्याला घरी पाठविण्यात आले. अर्थात पॉझिटिव्ह रुग्ण निगेटिव्ह झाला की, नाही याची शास्त्रीय पद्धतीने खातरजमा न करता त्याला घरी पाठविले गेले. तथापि त्रास कायम असल्याने हा तरुण 2 जून रोजी पुन्हा शासकीय महाविद्यालयात परतला असता त्याचा अहवाल 3 जूनला पॉझिटिव्ह आला आहे. याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजकुमार चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. राज्य शासनाच्या नियमानुसार, ज्या रुग्णांना लक्षणं नाहीत अशांना डिस्चार्ज देण्यात यावा असे निर्देश आहेत. त्यानुसारच या रुग्णालाही डिस्चार्ज दिला. मात्र, या रुग्णांने दहा दिवसाच्या अलगीकरणानंतर पुन्हा ११ व्या दिवशी चाचणी केली. त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्याने सात दिवस घरात अलगीकरणात राहणे गरजेचे होते. तर त्याचा आधी घेतलेला अहवाल हा वेगळ्या नावाने होता नंतर घेतलेला अहवाल हा वेगळ्या नावाने आहे. तेव्हा हे नाव कोणी बदलले याबाबत चौकशी केली जाईल.

-डॉ. कुसुमाकर घोरपडे, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,अकोला.



