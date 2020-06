सरासरी वीज बिलाची डोकेदुखी थांबणार

अकोला : जिल्‍ह्यात महावितरणची वीजबिल भरणा केंद्रे सुरू करून ग्राहकांची वीजबिल भरण्याची अडचण दूर करण्यात आली आहे. यापुढे जिल्ह्यातील कंन्टेनमेंट क्षेत्र वगळता इतर वीज ग्राहकांना वीज वापराचे अचूक वीज बिल देण्यासाठी ग्राहकांचे मीटर वाचन करण्याबरोबरच वीज बिलाचे प्रिटींग करून ते वितरीतही करण्याचे निर्देश अधीक्षक अभियंता पवनकुमार कछोट यांनी दिले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून वीज बिल भरणा केंद्रे बंद करण्यात आली होती. यासोबतच ग्राहकांचे मीटर वाचन, वीज बिलाचे प्रिटींग आणि वितरणही बंद करण्यात आले होते. या काळात ग्राहकांना अचूक बिलासाठी महावितरण मोबाईल ॲप डाऊनलोड करून स्वता मीटर वाचन पाठवायचे आवाहन केले होते. ज्या ग्राहकांचे मीटर वाचन मिळाले नाही त्यांना मागील वीज बिलाच्या आधारे सरासरी वीज बिल देण्यात आली होती आणि वीज बिल एसएमएस व्दारे ग्राहकांना पाठविण्यात येत होते. त्यामुळे अनेक ग्राहकांना मनःस्ताप सहन करावा लागला. ही डोकेदुखीच थांबणार आहे. कन्टेनमेंट झोनमध्ये बंदी कायम

शासनाचे पुढील आदेश येयीपर्यंत जिल्ह्यातील कन्टेनमेंट झोन मधील ग्राहकांचे मीटर वाचन करण्यात येणार नाही. त्यांना वीज बिल वितरीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या झोन मधील वीज ग्राहकांना अचूक वीज मिळण्यासाठी महावितरणचे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करून स्वतः वीज मीटरचे रिडींग पाठविणे गरजेचे आहे. या भागातील वीज बिल भरणा केंद्रेही बंद राहणार आहे. मीटर वाचकांना सुरक्षा साधणे

कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये याची काळजी घेत मीटर वाचन एजन्सीच्या सभासदांना महावितरणच्या वतीने ओळख पत्र देण्यात येणार आहेत. याशिवाय त्यांना हॅंड ग्लोज, चेहऱ्यावर मास्क बांधने, सोबत सॅनिटाईजर ठेवणे यासोबतच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करून त्यात माहिती भरण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्राहकांना नाकारल्यास मीटर वाचन होणार नाही

वीज ग्राहकांची मीटर वाचनास हरकत असल्यास मीटर वाचन करण्यात येणार नाही. असे असले तरी ग्राहकांनीही सोशल डिस्टंन्सिंग पाळत सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मीटर रिडरचे ओळखपत्र तपासूणच मीटर वाचनाची परवानगी द्यावी, असे आवाहन महावितरण अकोल जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

