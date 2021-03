तहानलेल्या पाखरांसाठी चिमुल्यांचा चंग; टाकाऊ शहाळ्यापासून बनविले दाणापात्र

बुलडाणा : यंदा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून उन्हाची दाहकता दिसून लागली असून, दुसर्‍या आठवड्यातच पारा ४० डिग्री सेल्सिअसपर्यंत जात आहे. दरम्यान, वाढत्या उन्हाचा प्रभाव पक्ष्यांवर दिसून येत असून, दाणापाण्याच्या शोधात त्यांची आतापासूनच भटकंती होत आहे. पाखरांची होणारी तळमळ चिमुकल्यांच्या डोळ्यातून कधी न सुटणारी असून, याच तळमळीवर उपाययोजना करत टाकाऊ नारळाच्या शहाळ्यापासून हिवरा आश्रम येथे ओम व शिव थोरहाते या जुळ्या बांधवांनी दाणापाणी उपक्रम राबविण्याचा चंग बांधला आहे. युवतीचा अर्धवट जळालेला मृतदेह आढळला; यावलखेड शेत शिवारातील घटना; आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती सध्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये पिण्याच्या पाण्याअभावी पक्षांची कमालीची घालमेल सुरू आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये प्रत्येकाने आपल्या घराच्या गच्चीवर, झाडाला टांगून व सभोवताली जलपात्रे ठेवून पक्षांना जगविणे काळाची गरज आहे. या भावनेतून हिवरा आश्रम येथील ओम , शिव थोरहाते या जुळया भावंडांनी आपल्या पालकांकडे चिऊताईसाठी जलपात्र व पाणीदाणीची सोय करण्याचा हट्ट पकडला. संतोष थोरहाते व लक्ष्मी थोरहाते यांनी आपल्या पाल्याच्या पक्ष्यांसाठी जलपात्राच्या हट्टाला सकारात्मक प्रतिसाद देते. टाकाऊ शहाळयापासून पक्ष्यांसाठी दाणापाणी पात्र बनविले. ओम थोरहाते, शिव थोरहाते यांनी पक्ष्यांसाठी टाकाऊ शहाळयापासून बनविलेल्या दाणापाण्याची सोय केली. चिमुकल्यांच्या या धडपडीचे सध्या कौतुक होत आहे. ओम संतोष थोरहाते व शिव संतोष थोरहाते हे प.पू.शुकदास महाराज संस्थापित विवेकानंद ज्ञानपीठाचे विद्यार्थी आहेत. ओम, शिव थोरहाते यांचे चिऊताईसाठी केलेल्या जलपात्रावर पाणी पिण्यासाठी सकाळ, संध्याकाळ येणार्‍या पक्ष्यांच्या किलबिटामुळे ओम व शिव यांचा चेहरा उजळून जातो.



आधुनिकता आणि वृक्षतोडीचा बिकट परिणाम सिमेंटच्या जगात झाडांचे अस्तित्व कमी होत आहे. चिमण्यांना निवार्‍यासाठी झाडे कमी होत आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग व मोबाईल टॉवरच्या रेडिएशनचा चिमण्यांच्या जीवनमानावर परिणाम होत आहे. नदी, तलाव आटत असल्यामुळे त्यांच्यासाठी पाणीपात्राची सोय करणे गरजेचे आहे. पूर्वीच्या काळात गावामध्ये विशाल वटवृक्षाची हिरवीगार झाडे असायची या झाडांवर चिमण्यांचे थवे विसावा घेण्यासाठी सकाळ, संध्याकाळ येत असत. गावातील आया, बाया धान्य पाखडतांना दिसायच्या मात्र आजच्या धावपळीच्या काळात हे दृश्य दिसणे कठीण झाले आहे. वृक्षांची कत्तलमुळे चिमण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. चिमण्या आपल्या जीवनासाठी संघर्ष करीत आहे.



