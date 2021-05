लिंबू उत्पादक शेतकऱ्यांवर कोरोनाचे सावट, कोट्यावधी रुपयाची लिंबू मातीमोल

By

पातूर (जि.अकोला) : कोरोनाच्या (Corona) पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मेच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच लॉकडाउन (Lockdown) घोषित केला. तोच आदेश कायम ठेवून ता. ३१ मेपर्यंत लॉकडाउन वाढवला. त्यानंतर आता १ जूनपर्यंत त्याला मुदतवाढ देण्यात आली. दरम्यान ता. १५ मेपर्यंत कडक लॉकडाउन होता. त्यामुळे गेल्या दोन आठवड्यापासून लिंबू मार्केट बंद आहे. त्याचा फटका पातूर तालुक्यातील लिंबू उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला असून, कोट्यावधी रुपयाचे लिंबू उत्पादन मातीमोल झाले आहे. Corona sabotage on lemon growers, crores of rupees worth of lemons



महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव जास्त वाढत आहे, हे जरी खरे असले तरी महाराष्ट्रात उत्पादित केलेले लिंबू हे इतर राज्यात निर्यात केले जाते. मोठ्या बाजारपेठांमध्ये लिंबूची मागणी भरपूर प्रमाणात आहे व भाव सुद्धा चांगले मिळत आहेत. स्थानिक व्यापारी अकोला जिल्ह्यातील लिंबू शेतकऱ्यांचे विकत घेऊन इतर राज्यात निर्यात करतात; परंतु लॉकडाउनमुळे जिल्हाबंदी असल्याने स्थानिक व्यापाऱ्यांनी सुद्धा शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरवली आहे. काही व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल कवडीमोल विकत घेत आहेत. त्यामुळे स्थानिक लिंबू उत्पादक शेतकरी हतबल झाला आहे.



उन्हाळ्याचा सिजन गेला

उन्हाळ्यात लिंबूला मागणी जास्त असते. नेमके याच काळात गेले दोन सिझनपासून कोरोनाने कहर केला असून, राबराब राबून सुद्धा हाती काहीच उरत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या गंभीर बाबीकडे संबंधितांनी लक्ष देऊन जगाचा पोशिंद्याला वाचवावे ,अशी मागणी स्थानिक शेतकरी करत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी शेतकरी व शेतमालाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून लिंबू मार्केट सुरू करावी, अशी मागणी शेतकरी व व्यापारी करीत आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

Corona sabotage on lemon growers, crores of rupees worth of lemons