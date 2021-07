वाशिममध्ये पावासाचं तांडव; पिके पाण्यात, जनजीवन विस्कळीत

वाशिम : गेल्या आठ दिवसांपासून जिल्ह्यात सुरू असलेल्या संततधार पावसाचा (washim rain update) सर्वाधिक फटका मंगरुळपीर व मानोरा (mangrulpir and manor of washim) तालुक्याला बसला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात दोन हजार ६७१ हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली गेल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. पिकांबरोबरच नदीकाठच्या गावांना पुराचा फटका बसला आहे. (crop damaged due to heavy rain in washim)

वाशीम जिल्ह्यात मागील तीन दिवसात झालेल्या अतिपावसामुळे आलेल्या पुरामुळे नदीकाठच्या शेतीचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात एकूण दोन हजार ६७१.८५ हेक्टरवरील सोयाबीनसह विविध पिकाचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये सर्वाधिक मंगरुळपीर तालुक्यात एक हजार ७६९ हेक्टरवर विविध पिकाचे नुकसान झाले आहे. त्यापाठोपाठ मानोरा तालुक्यात ८८७ हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले आहे तर, वाशीम तालुक्यात १५.२५ हेक्टर शेती बाधित झाली आहे. कारंजा, रिसोड आणि मालेगाव या तीन तालुक्यात मात्र शेतीचे नुकसान झाले नाही. दरम्यान, नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले असून, येत्या काही दिवसात पंचनामे पूर्ण करून अहवाल तयार करून वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. मंगरुळपीर तालुक्यात कुंभी धरण फूटून शेकडो एक्कर जमीन खरडली गेली आहे. याचे पंचनामे प्रलंबित आहेत. हे धरण का फूटले याची चौकशी होण्याची गरज आहे.

शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत द्या - आमदार लखन मलिक

गेल्या आठ दिवसांपासून जिल्ह्यात संततधार पाऊस सुरू आहे. या पावसाने हजारो हेक्टर क्षेत्रात अपरिमित नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करून या शेतकऱ्यांना मदत देणे गरजेचे आहे. या संदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांकडे मदतीची मागणी करणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया वाशीम मंगरुळपीर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार लखन मलिक यांनी दिली आहे.

थोडी उसंत, धोका कायम -

शुक्रवारी रात्रीपासून जिल्ह्यात पावसाने थोडी उसंत घेतली आहे. संततधार पाऊस नसला तरी पावसाच्या फैरी कायम आहेत. हवामान विभागाकडून पुन्हा पाऊसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला असल्याने धोका कायम आहे. मंगरुळपीर व मानोरा तालुक्यात अनेक गावात रस्ते, पूल वाहून गेले आहेत. याची युध्दस्तरावर दुरूस्ती आवश्यक आहे.