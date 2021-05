लॉकडाउन सहा दिवसांचा खरेदी महिन्याभराची!

अकोला ः कोरोना विषाणू संसर्गाची (Corona virus infection) साखळी तोडण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी जिल्ह्यात रविवार (ता. ९) चे रात्री १२ वाजतापासून शनिवार (ता. १५) चे रात्री १२ वाजेपर्यंत संपूर्ण लॉकडाउन (Complete lockdown) लागू केला आहे. लॉकडाउनच्या धडकीमुळे शनिवारी (ता. ८) स्थानिक किराणा दुकानांसह भाजीपाल्याच्या दुकानांवर नागरिकांनी खरेदीसाठी गर्दी केली. बाजारात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची खरेदीसाठी झुंबड (rush to shop) उडाल्याचे दिसून आले. पुढील सहा दिवस व्यापार बुडणार असल्याने शहरातील बिगर अत्यावश्यक दुकाने सुद्धा काही ठिकाणी शटर डाऊन ठेवून सुरू होती. नागरिकांच्या गर्दीमुळे बाजारात सुरक्षित अंतराच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचेही दिसून आले.Crowds in the market due to fear of lockdown: rush to buy groceries and vegetables

जिल्ह्यात कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. परंतु त्यानंतर सुद्धा कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यास अपयश येत असून कोरोना बाधितांच्या संख्येत सतत वाढ होत आहे. रुग्णांसाठी खाटांसह इतर वैद्यकीय सुविधा अपुऱ्या पडत असून ऑक्सिजनच्या खाटांसाठी धावाधाव करावी लागत आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास कोरोनाचा मोठा भडका उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी जिल्ह्यात रविवार (ता. ९) चे रात्री १२ वाजतापासून शनिवार (ता. १५) चे रात्री १२ वाजेपर्यंत संपूर्ण लॉकडाउन लागू केला आहे. नागरिकांची रस्त्यांवर व बाजारात होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी व संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाउन लावण्यात येत असला तरी त्यांच्या पूर्वी बाजारात शनिवारी (ता. ८) बाजारात नागरिकांनी किराणा व भाजीपाला खरेदीसाठी तोबा गर्दी झाल्याचे दिसून आले. रस्त्यांवर सुद्धा मोठ्‍या प्रमाणात वाहन फिरताना आढळून आल्याने वाहतुकीचा खोळंबा निर्माण झाला होता. काही ठिकाणी तर रस्त्यांवर वाहनांच्या गर्दीमुळे रस्ताजाम सुद्धा झाल्याचे दिसून आले.

कोठे काय आढळले

- जुने शहरातील शिवनगर येथील भाजी बाजारात नेहमीपेक्षा ग्राहकांची अधिक गर्दी झाल्याचे दिसून आले. लॉकडाउनच्या भितीमुळे अधिक नागरिक भाजीपाला खरेदी करताना आढळून आले. त्यामध्ये महिलांचा अधिक समावेश होता.

- सिटी कोतवालीपासून ओपन थिएटरच्या मुख्य रस्त्यावरील दुकानांबाहेर दुकानात काम करणारे उभे होते. येणाऱ्या जाणाऱ्या ग्राहकांना ते काही हवे असल्यास साहित्य आणून देवू, असे आश्वासन देताना दिसून आले.

- गांधी रोडवर काही दुकानादारांनी त्यांच्या दुकानांचे शटर अर्धवट उघडे ठेवले होते. त्यामुळे ग्राहक सुद्धा संबंधित दुकानात साहित्य खरेदी करताना दिसून आले.

- जनता भाजीबाजारात सुद्धा नागरिकांनी भाजीपाला खरेदीसाठी धूम केली. त्यामुळे भाजीपाला व फळ विक्री ११ वाजतानंतर सुद्धा सुरू होती. पोलिसांनी पोहचून विक्रेत्यांना दुकाने बंद करण्यास सांगितले.

- इंदौर गल्लीमध्ये बहुतांश दुकाने सुरू होती. या गल्लीत बिगर अत्यावश्यक सेवेची दुकाने अधिक असल्याने दुकानांमध्ये ग्राहकांची सुद्धा गर्दी झाल्याचे दिसून आले.

रात्रीपासून संपूर्ण लॉकडाउन; हे राहणार सुरु

- सर्व खासगी व सार्वजनिक वैद्यकीय सेवा, पशुचिकित्सा नियमित वेळेनुसार सुरू राहतील. मेडिकल स्टाेअर्स, दवाखाने, ऑनलाइन औषध सेवा २४ तास कालावधीत सुरू राहतील.

- गॅस एजन्सीजमार्फत घरपोच गॅस सिलिंडरचे वितरण सकाळी सात ते ११ या वेळेत करता येईल.

- दुध संकलन व घरपाेच दुध वितरण सकाळी ७ ते ११ व सायंकाळी ६ ते ८ पर्यंत करता येणार आहे.

टाळेबंदी दरम्यान हे राहणार बंद

- पीठ गिरणी, मद्य विक्री दुकान.

- कोंबडी मास, पोल्ट्री, मासे, अंडी, मद्यगृहे, मद्यदुकाने व बार यांची घरपोच सेवा सकाळी ७ ते सकाळी ११ या कालावधीत करण्यास परवानगी आहे.

- कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, आठवडी बाजार, भाजी मार्केट.

- पाळीव प्राण्यांच्या खाद्य पदार्थाची दुकाने, पावसाळी साहित्य दुकाने.

- कृषी अवजारे, कृषी सेवा केंद्र, शेती उत्पादनाशी संबधित दुकाने.

- सार्वजनिक, खासगी क्रीडांगणे, मोकळ्या जागा, उद्याने, बगीचे, सकाळ-सायंका‌ळी फिरणे.

- केशकर्तनालय, सलून, स्पा, ब्युटी पार्लर

- स्वागत समारंभ,मंगल कार्यालय.

