जिल्हा प्रशासनाचा आदेश ! एनईईटी, जेईई, सीईटी परीक्षा शिकवणी वर्ग आणि व्यायामशाळाही सुरू

अकोला : जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील एनईईटी, जेईई, सीईटी परीक्षा तसेच अन्य स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्व तयारीचे शिकवणी वर्ग सुरू करण्याची परवानगी जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. त्यानुसार बुधवार (ता. १७) मार्चपासून काही वर्ग सुरू झाले आहेत, तर काही वर्ग सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय व्यायमशाळा सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी सशर्त परवानगी देण्याचे आदेश निर्गमित केले आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील एनईईटी, जेईई, सीईटी परीक्षा तसेच अन्य स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्व तयारीचे शिकवणी वर्ग तसेच व्यायामशाळा सुरू करण्यासाठी खालील अटी शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यात खासगी कोचिंग क्‍लास, शिकवणी वर्ग, प्रशिक्षण संस्‍था सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या कालावधीतच सुरू ठेवता येतील. खासगी शिकवणी वर्ग, कोचिंग क्‍लासेस व प्रशिक्षण संस्‍था यांनी त्‍यांचे प्रशिक्षण वर्ग सुरू करताना प्रत्‍येक बॅचमध्‍ये नियमित आसन क्षमतेच्‍या २५ टक्के किंवा जास्‍तीत जास्‍त २० विद्यार्थी राहतील. दोन बॅचच्‍यामध्‍ये अर्धा तासाचा अवकाश ठेवून प्रत्‍येक वेळी हॉल व रुमचे तसेच तदनुषांगीक साहित्‍याचे निर्जंतुकीकरण करणे बंधनकारक राहील. विद्यार्थ्‍याच्‍या पालकांचे संमती पत्र प्राप्‍त करुन घेणे बंधनकारक राहील. प्रशिक्षण देणाऱ्या आस्‍थापनेतील सर्व संबंधितांचे तसेच प्रशिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्‍यांचे कोविड चाचणी करणे अनिवार्य राहील. वर्गखोली तसेच स्टाफ रुम मधील शिक्षक तसेच विद्यार्थी यांनी मास्‍कचा वापर करणे अनिवार्य राहील. त्‍याचप्रमाणे बैठक व्यवस्था शारीरिक अंतरच्या नियमानुसार असावी. शक्‍यतोवर एका बाकावर एक विद्यार्थी या प्रमाणे नावानिशी बैठक व्यवस्था करावी. कोविड-१९ चे अनुषंगाने केंद्र व राज्‍य शासन यांनी वेळोवेळी दिलेल्‍या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करणे बंधनकारक राहील. या कार्यालयाने वेळोवेळी निर्गमित करण्‍यात आलेल्‍या विविध आदेशांचे उल्‍लंघन होणार नाही याची संबंधित संचालकांनी व संस्थेने दक्षता घेण्‍यात यावी, असे आदेशात नमुद आहे. व्यायामशाळांसाठी नियमावली व्‍यायामशाळेमध्‍ये सरावास येणाऱ्या खेळाडू तसेच कर्मचारी यांची प्रवेशद्वाराजवळ थर्मल स्क्रिनींगद्वारे तपासणी करण्‍यात यावी. सर्व संबंधितांची कोविड चाचणी करण्‍यात यावी. सराव करताना दारे, खिडक्‍या उघडी ठेवण्‍यात यावी तसेच ए.सी. चा वापर टाळण्‍यात यावा. वापरण्‍यात येणाऱ्या साहित्‍यांचे वारंवार निर्जंतूकीकरण करण्‍यात यावे. कोविड-१९ संदर्भात लक्षणे नसल्‍यास खेळाडूंना प्रवेश देण्‍यता यावा. ताप, सर्दी, खोकला यासारखी लक्षणे असल्‍यास प्रवेश देण्‍यात येवू नये. तपासणीसाठी पथके खासगी कोचिंग क्लास व व्यायामशाळा सुरू करण्याची परवानगी जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे. या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्‍याचे दृष्‍टीने संबंधित उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी यांनी त्‍यांचे अधिनस्‍त पथकाचे गठण करुन आवश्‍यक ती तपासणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार पथके गठीत करून तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.



