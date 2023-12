Akola News : खासगी शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षकांच्या समस्या सोडवणार

education private school student and teacher issue will resolve says devendra fadnavis kesarkar mahajan politics sakal

सकाळ वृत्तसेवा Akola News: राज्यातील खाजगी प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थी व शिक्षकांच्या विविध समस्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेच्या वतीने व भाजप आमदार रणधीर सावरकर, अमरावती विभागाचे शिक्षक आमदार किरणरवा सरनाईक यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदन देण्यात आले. तिन्ही नेत्यांनी विद्यार्थी व शिक्षकांच्‍या समस्या सोडविण्याचे आश्वासन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यस्त कार्यक्रमातून महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेस वेळ देऊन समस्या जाणून घेऊन चर्चा केली. सदर प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आश्वासन दिले. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी निवेदनात नमूद समस्यांबाबत मुद्देनिहाय चर्चा केली. यावेळी लवकरच शालेय शिक्षण विभागाची बैठक लावून शक्य असेल ते मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले. ग्रामविकास मंत्री महाजन यांनी निवेदन स्वीकारुन चर्चा करतांना खाजगी प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हा परिषद स्तरावरील अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी नागपूर अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी आमदार रणधीर सावरकर, आमदार किरणराव सरनाईक, आमदार सत्यजीतदादा तांबे, आमदार सुधाकर अडबाले, आमदार राम शिंदे, भरत गोगावले, आमदार संतोष बांगर, आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार निरंजनदादा डावखरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आदींच्या भेटी घेऊन निवेदन सादर केले. याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मनिष गावंडे, उपाध्यक्ष अल्केश खेंडकर, सहसचिव अविनाश मते, सहसचिव नरेंद्र चिमणकर, गजानन सवडतकर, बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष गिरीश मखमले उपस्थित होते. या मागण्यांकडे वेधण्यात आले लक्ष विद्यार्थ्यांना मोफत शूज व ड्रेस द्यावे.

शालेय शिक्षणात सामान्य ज्ञान विषय समाविष्ट करावा.

शाळा स्तरावर वाचनालय सुरू करावे.

शिक्षकांना मार्चपूर्वी सातव्या वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते मिळावे.

जावक रजिस्टर उपलब्ध नसल्यास ११ पैकी तीन मुद्दे ग्राह्य धरावे.

अंशतः अनुदानित शाळांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वाढीव टप्पा अनुदान द्यावे.

सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी.

अकोला जिल्हातील जावक रजिस्टर उपलब्ध नसणे प्रकरणी चौकशी करावी.