अकोट : कोल्हापुरी बंधारा फुटला, पिके गेले वाहून

अकोट (जि. अकोला) : तालुक्यातील मुंडगाव (mundgaon akola) येथील चंद्रिका नदीवर (chandrika rive akola) उभारण्यात आलेला कोल्हापुरी बंधारा फुटल्याने शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या बंधाऱ्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे येथील शेतकरी तमीज खा पठाण यांची शेत जमीन वाहून गेली असून, बंधारा फुटल्याने उर्वरित पिके आता पाण्याखाली आली आहे. (farmers crop damaged due to kolhapuri dam burst in akot of akola)

रक्ताचे पाणी करून मोठ्या कष्टाने या शेतकऱ्याने शेती फुलवलेली. त्यानंतर पीकही डवरली होती. उभे पीक पाहून डोळे आपसूक पाणावले असताना काळाने घाला घातला. मागील १८ ते २२ जुलै दरम्यान आलेल्या मुसळधार पावसामुळे चंद्रिका नदीला पूर आला होता. लामकाणी गावातून शहापूर शिवारामधून जाणाऱ्या चंद्रिका नदीवर कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे बांधकाम करण्यात आले होते. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये या बंधाऱ्याचे बांधकाम करण्यात आले तेव्हापासून येथील ग्रामस्थ बंधाऱ्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाबाबत तक्रार करीत आहे, दरम्यान बंधाऱ्याच्या बाजूला असलेल्या तमीज खा पठाण (गट नंबर ०२ मौजे शहापूर शिवार) यांचे ९ एकर शेतातील उभे पीक खरडून गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. बंधाऱ्याच्या निर्मितीपासून सतत तीन वर्षे पिकांचे अतोनात नुकसान होत असून अद्यापपर्यंत कुठलीही आर्थिक मदत मिळाली नसल्याचे तमीजखाँ पठाण सांगतात. याबाबत लघु पाटबंधारे विभागाला वेळोवेळी तक्रार दाखल करूनही न्याय मिळत नसल्याने अखेर या शेतकऱ्याने स्वातंत्र्यदिनी जलसंधारण अधिकारी यांच्या कार्यालयात बाहेर ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे, या कोल्हापुरी बंधाऱ्याला कुठेच संरक्षण भिंत नसल्याने आजूबाजूची शेत जमीन पुरामुळे खचत जात आहे. या आठवड्यात आलेल्या अतिवृष्टीमुळे पाणी बंधाऱ्यावरून न जाता बाजूने गेल्याने बंधाऱ्याच्या दोन्ही कराडा वाहून गेल्या आहेत. त्यामुळे नदीकाठावर मोठे भगदड पडले असून पाणी संपूर्ण शेतात शिरले आहे. संबंधित अधिकारी तथा कंत्राटदाराच्या दुर्लक्षित पणामुळे आपल्या शेतीचे नुकसान झाल्याचा आरोप तमीज खाँ पठाण (रा. मुंडगाव) यांनी केला आहे. मुख्य अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग अकोला यांना वेळोवेळी बंधाऱ्याच्या दुरुस्ती संदर्भात पत्रव्यवहार करूनही कुठलीही कारवाई केली नसल्याने आज पावसाने बंधारा उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे बंधाऱ्याचे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदारावर व कामचुकार अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी तर तमीज खाँ पठाण यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

मागील आठवड्यात आलेल्या पावसामुळे कोल्हापुरी बंधारा फुटून उभे पीक पुरात वाहून गेले आहे. बंधाऱ्याचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असून, बंधाऱ्याला संरक्षण भीत नसल्याने पाणी बंधाऱ्यातून न जाता बाजूने गेल्याने संपूर्ण शेतजमीन खरडून गेली आहे. - तमीज खाँ पठाण, गट नं २, शहापूर शिवार