फरसाणच्या दुकानांना आग; दोन सिलींडकरचा स्फाेट

अकोला : जैन मंदिराजवळ असलेल्या जुना भाजीबाजारातील सिंधी मार्केटमध्ये आग लागल्याची घटना रविवारी (ता. २८ ) पहाटे घडली. या घटनेत फरसाण विक्रीची सहा दुकाने खाक झाली. आगीमध्ये दोन सिलींडरचा स्फाेट सुद्धा झाला. परंतु सुदैवाने जीवित हानी झाली नाही. आग विझवण्यासाठी अग्नीशमनचे २० बंब लागले. सिटी कोतवाली पोलिस स्टेशन अंतर्गत येत असलेल्या जैन मंदिर जवळील सिंधी मार्केटमध्ये फरसाण, गाेड खाद्यपदांच्या विक्रीची सर्वाधिक दुकाने आहेत. येथील शिवगंगा नमकीन या दुकानाला रविवारी (ता. २८) पहाटेच दुकानाला आग लागली. तीन दुकानांचे हे एकच दुकान आगीच्या भक्षस्थानी आले. या दुकानाच्या वर असलेल्या तीन दुकानांनाचेही आगीमुळे नुकसान झाले. आगीची मािहती मिळताच अग्निशमनदलाच्या जवानांनी बंबासह घटनास्थळी धाव घेऊन आगीवर नियंत्रम मिळवले. आग पहाटे लागल्याने या भागातील अन्य दुकाने बंद हाेती आणि नागरिकांचीही गर्दीही नव्हती. त्यामुळे अग्निशमन विभागाच्या गाड्या दुकानांपर्यंत पोहचू शकल्या. परिणामी आग विझवण्यात अडथळे निर्माण झाले नाहीत.

तेलामुळे आग भडकली; लाखोंचे नुकसान

आग लागलेली सर्वच दुकाने फरसाण विक्रीची होती. त्यामुळे त्यामध्ये खाद्य तेल सुद्धा होते. त्यासोबतच खाद्य पदार्थ पॅक करण्यासाठी प्लास्टिकचाही वापर करण्यात आला हाेता. अशातच आग लागल्यानंतर दाेन गॅस सिलींडरचाही स्फाेट झाला. आगीत तेल जळाले. परिणामी आगीने रौद्ररूप धारण केले होते. सिलींडरचा स्फाेट झाल्याने बघ्यांनी तेथून काढता पाय घेतला. सदर आग विझवण्यासाठी आग विझवण्यासाठी पाण्याचे २० बंब लागले. (संपादन - विवेक मेतकर)

