तो चक्क तीन तास होता बॅंकेसमोर पडून...

अकोला ः येथील दुर्गा चौकातील इंडियन ओहरसीज बॅंकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच एक ४० ते ४५ वर्षीय व्यक्ती तीन ते चार तासांपासून पडून होता. हा व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह आहे की, त्याला दुसरा कुठला आजार आहे. याबाबत कुठलीही माहिती मिळाली नाही. असे असतानाही बॅंकेच्या मुख्य व्यवस्थापकाने महानगरपालिकेला कळविले असतानाही आरोग्य विभागाचा एकही अधिकारी तेथे पोहचले नव्हता. शेवटी तीन तासानंतर मनपा कर्मचाऱ्यांनी त्या व्यक्तीला रुग्णवाहिकेत टाकून सर्वोपचारमध्ये हलविले. हा प्रकार शुक्रवारी (ता.5) दुपारी 11 वाजता घडला. येथील दुर्गा चौकात इंडियन ओहरसीज बॅंक आहे. या बॅंकेच्या प्रवेशद्वारावरच सकाळी साडे दहा ते 11 वाजतापासून एक 40 ते 45 वर्षीय व्यक्ती पडून आहे. हा प्रकार बॅंक व्यवस्थापकांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी याबाबतची माहिती महानगरपालिकेचे कर्मचारी, आयुक्त, आरोग्य विभाग अशा सर्वांना दिली. मात्र, मागील तीन तांसापासून येथे कोणत्याच विभागाचा अधिकारी वा कर्मचारी फिरकला नव्हता. तो व्यक्ती बॅंकेसमोर तसाच पडून असल्याने आणि विशेष म्हणजे तो व्यक्ती जीवंत आहे की त्याचा मृत्यू झाला? याबाबत कुठलीही माहिती मिळाली नसल्याने परिसरात खळबळ उडाली होती. तीन रुग्णवाहिका येऊन परतल्या

या ठिकाणी त्या व्यक्तीला उचलण्यासाठी तीन रुग्णवाहिका या दरम्यान येऊन गेल्या. मात्र, तो व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह आहे का याबाबत माहिती नसल्याने त्या व्यक्तीला कोणीच उचलले नाही. नागरिकांध्ये पसरली भीती

बॅंकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच व्यक्ती पडून असल्याने तो व्यक्ती कोरोना बाधित तर नाही याची दहशत मनात धरत परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. मात्र, हा व्यक्ती अनोळखी तर नाही अशीही शक्यता या निमित्ताने व्यक्त केली जात होती. मनपाच्या कर्मचाऱ्यांनी उचलून नेले

शेवटी तीन तासानंतर सुनिल खंडेरा, प्रशांत केशवराव राजूरकर या दोन मनपा कर्मचाऱ्यांनी त्या व्यक्तीला उचलून रुग्णवाहिकेत टाकले. त्या रुग्णवाहिकेने त्या व्यक्ती सर्वोपचार रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. त्या व्यक्तीवर आता सर्वोपचारमध्ये उपचार सुरू आहेत. सकाळी साडेदहा वाजता दरम्यान बॅंकेसमोर व्यक्ती पडून असल्याचे दिसून आले. त्याबाबत आधी पोलिसांना नंतर रुग्णवाहिकेला कळविण्यात आले. मात्र, रुग्णवाहिका पोहचूनही त्यांनी मनपाचे कर्मचारी किंवा अधिकारी असल्याशिवाय त्या व्यक्तीला आम्ही उचलणार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर मनपाला कळविण्यात आले. शेवटी दीड वाजता त्या व्यक्तीला उचलून नेण्यात आले.

-थामेश्‍वर निमजे, बॅंक व्यवस्थापक, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक.



