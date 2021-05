एलसीबीच्या पोलिसांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करा

अकोला ः ट्रान्सपोर्ट संचालकांकडे गृहमंत्र्यांच्या नावे १० लाखांची खंडणी मागणाऱ्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याचा अर्ज ट्रान्सपोर्ट संचालकांनी पोलिस महासंचालकांकडे केला आहे. Investigate the LCB police through an independent mechanism

अकोला येथील विजय ट्रान्सपोर्टचे संचालक अब्दुल आसिफ अब्दुल कदीर यांचे तीन ट्रक एलसीबी पोलिसांनी जप्त केले होते. तसेच आसिफ यांनाही चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. त्यावेळी आसिफ यांनी एलसीबीच्या कर्मचाऱ्यांकडून १० लाखांची खंडणी मागितल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर होम डीवायएसपी शिंदे यांनी आसिफ यांची चौकशी करून जबाब नोंदविला. त्यानंतर ज्या पोलिसांवर आरोप करण्यात आला ते पोलिस कर्मचारी आसिफ व त्यांच्या कुटुंबियांना शारीरिक व मानसिक त्रास देत असल्याने त्यांचे संपूर्ण कुटुंब दहशतीखाली असून, त्यांच्या जिवितास धोका असल्याची तक्रार आसिफ यांनी पोलिस महानिरीक्षकांकडे केली आहे. इतर व्यापाऱ्यांना धमकावून व्यवहार न करण्यास सांगितले जात असल्याचा आरोपही केला आहे. त्यामुळे होम डीवायएसपी यांच्याकडून या प्रकरणाचा तपास काढून घेण्यात यावा व सेवानिवृत्त न्यायाधीशांमार्फत किंवा जिल्हा न्यायालयातर्फे समिती गठीत करून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आसिफ यांनी पोलिस महासंचालक व पोलिस महानिरीक्षकांना दिलेल्या अर्जातून केली आहे.

पोलिसांना अभय दिल्या जात असल्याचा आरोप

ट्रान्सपोर्ट संचालकांनी पोलिस महानिरीक्षकांकडे केल्या अर्जात त्यांना खोट्यागृन्ह्‍यात अडकवून त्यांच्या जिविताचे बरे वाईट केल्या जाण्याची भिती व्यक्त केली आहे. पोलिस प्रशासनाकडून एलसीबीच्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना अभय दिले जात असल्याचा आरोपही आसिफ यांनी त्यांच्या अर्जात केला आहे.

