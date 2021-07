ग्रामीण भागात मजुरांची वानवा, आंतर मशागत रखडली

तेल्हारा (जि. अकोला) : जिल्ह्यातील तेल्हारा तालुक्यात (telhara of akola) समाधानकारक पाऊस झाल्याने सर्व पिके जोमदार आहेत. पाऊस जास्त झाल्याने शेतांमध्ये तण देखील वाढलेले आहे, याशिवाय शेती वाफस्यावर आल्याने निंदण, डवरणी, खुरपणी, खत टाकाने, तणनाशकाचा फवारा, कीटक नशकाची फवारणी करणे आदी कामे करणे आवश्यक आहेत, परंतु मजूर (labor for farming) मिळत नसल्याने ही कामे रखडली आहेत. (labor not available for farming in akola)

हेही वाचा: महापालिका निवडणूक सहा महिने लांबणार; विधेयकाला मंजुरी नाही

तेल्हारा तालुक्यातील अर्ध्या भागात भूगर्भात पाणी पातळी बऱ्यापैकी असल्याने व उत्तरेकडील तालुक्यातील एकमेव सिंचन प्रकल्प असलेले वान धरण दर वर्षी १०० टक्के भरत असल्याने धरणा लगतच्या गावांमधील विहिरी, बोरवेल, ट्यूब वेल यातील पाण्याची पातळी वाढली आहे. त्यामुळे बऱ्याच भागात बागायती क्षेत्र वाढलेले आहेत. त्यामध्ये केळी, संत्रा, सीताफळ, लिंबू, मोसंबी, पपई आदी फळपिके शेतकरी घेतात. युवा शेतकऱ्यांचा फळ पिकांकडे व भाजीपाला पिकांकडे कल वाढलेला आहे. नुकताच तेल्हारा तालुक्यात समाधानकारक पाऊस झाला आहे. त्यामुळे सर्वच पिकांची वाढ जोमदार झाली आहे व तण सुद्धा वाढलेल्या पिकांचे नुकसान करणाऱ्या कीटकांचे प्रमाण वाढले आहे. गत काही दिवसांपासून शेत ओले असल्याने शेतात काम चालत नव्हते त्यामुळे शेतातील तणाचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. आता शेती बऱ्यापैकी वाफस्यावर आली आहे. त्यामुळेे निंदण, डवरणी, फवारणी करणे त्या मजुरांची संख्या कमी व मागणी जास्त, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जास्त मजुरी देणारे शेतकरी आपल्या शेतामध्ये मजूर घेऊन कामे करून शकतात. शेतात ओल असल्याने यंत्राच्या साह्याने आंतरमशागतीची कामे करणे शक्य नाही मजुरांशिवाय पर्याय नाही.

बाहेरगावी गेल्याचा फटका -

नव्या पिढीतील तरुणांना कष्टाची, मेहनतीची कामे नको आहेत. हे तरुण शहरांमध्ये कमी कष्टाची कामे करण्यासाठी जातात, तर ग्रामीण भागातील अनेक तरुण पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, सुरत, नागपूर, अकोला, अमरावती या ठिकाणी कारखान्यांमध्ये, रेडियम बांधकाम क्षेत्रांमध्ये काम करण्यासाठी गेलेले आहेत. परिणामी ग्रामीण भागातील मजुरांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे.

आठ ते दहा दिवस तालुक्यामध्ये भरपूर पाऊस झाला आहे. त्यानंतर दररोज एखादी-दुसरी सर घेऊन येत असल्यामुळे शेतात काम चालत नव्हते, आता पावसाने उघडीप दिली आहे. सर्वांची कामे एकाचवेळी आली आहेत. त्यामुळे मजुरांची मागणी वाढली आहे. मजुरांनी मागणी केल्याप्रमाणे मजुरी देऊनही मजूर मिळत नसल्यामुळे शेतीची कामे रखडली आहेत. -जगदीश अरुळकार, शेतकरी, बेलखेड.