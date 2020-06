तुम्हाला माहित आहे का? आता क्रीडाप्रेमींना मिळणार सवलत...

अकोला : कोरोना संसर्गाला ‘ब्रेक’ लावण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनला टप्प्या-टप्प्याने उठवण्याचे जाहीर करत शासनाने ‘मिशन बिगीन अगेन’ सुरु केले आहे. त्याअंतर्गत सोमवारपासून (ता. 8) खेळांचे मैदान व इतर सार्वजनिक ठिकाणे व्यक्तीगत व्यायामाकरीता खुले राहतील. परंतु क्रीडाप्रेमींना कसरती करण्यासाठी शारीरिक व इतर कसरती करताना सोशल डिस्टंसींग च्या नियमांचे पालन करावे लागेल. नोव्हेल कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या कोविड-19 रोगाने सर्वत्र थैमान घातलं आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात 24 मार्चपासून टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात 30 जूनपर्यंत लॉकडाउनचा कालावधी वाढविण्‍यात आला आहे. सदर लॉकडाउन प्रतिबंधीत क्षेत्रासाठीच लागू राहिल. असे असले तरी अर्थचक्राला गती देण्यासाठी ‘मिशन बिगीन अगेन’ सुरु करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत व्यापारी प्रतिष्ठाने सुरु करण्यात आली आहे. त्यानंतर सोमवार (ता. 8) पासून स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, खेळांचे मैदान व इतर सार्वजनिक ठिकाणे व्यक्तीगत व्यायामाकरीता खुले राहतील. परंतु प्रेक्षकांना एकत्र येण्यास व सांघीक खेळ खेळण्यास मनाई राहिल. यावेळी क्रीडाप्रेमींना शारीरिक व इतर कसरती करताना सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. सार्वजनिक व खाजगी वाहतूक आजपासून

अटी व शर्तींच्या अधीन राहून सोमवारपासून (ता. 8) सार्वजनिक व खाजगी वाहतूक सुरु होणार आहे. त्याअंतर्गत सर्व प्रकारची सार्वजनिक व खाजगी वाहतूक करताना चारचाकी गाडीमध्ये चालका व्यतिरीक्त इतर 2 प्रवाशी अनुज्ञेय राहतील. तीन चाकीगाडीमध्ये (उदा. ऑटो) चालका व्यतिरीक्त दोन प्रवाशीच प्रवास करु शकतील. दुचाकीवर प्रवास करताना केवळ चालकाला परवानगी राहिल. दुसरा प्रवासी अनुज्ञेय राहणार नाही. आंतर जिल्हा बस वाहतूक करताना बस मधील एकूण प्रवासी क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवाशांना प्रवास करता येईल. त्यापूर्वी बस निर्जंतुकीकरण करावी लागेल. प्रवास करताना सोशल डिस्टेन्सिंगचे पालन सुद्धा बंधणकारक राहिल. सायंकाळी 5 पर्यंतच सुरु राहणार बाजारपेठ

लॉकडाउनमध्ये बंद असलेली दुकाने मिशन बिगिन अगेनमध्ये सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु अत्यावश्‍यक सेवा, कृषी सेवा केंद्र वगळता इतर दुकाने सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंतच नियमित सुरु राहतील. अशा वेळी दुकानामध्ये अथवा एका ठिकाणी जास्त गर्दी होत असल्याचे दिसून आल्यास संबंधित सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त, महानगरपालीका, मुख्याधिकारी, सचिव, ग्रा.पं.) दुकान बंद करु शकतील.

