MSEDCL GO-Green : पर्यावरणस्नेही ग्राहकांकडून १६ लाखांची बचत

सकाळ वृत्तसेवा Akola News : महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’ योजनेअंतर्गत वीजबिलांसाठी छापील कागदाचा वापर पूर्णपणे बंद करीत केवळ ‘ई-मेल’ व ‘एसएमएस’चा पर्याय निवडणाऱ्या अकोला परिमंडळाअंतर्गत अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम जिल्ह्यातील पर्यावरणस्नेही १३ हजार ५३९ ग्राहकांकडून १६ लाख २४ हजार ६८० रुपयांची वार्षिक बचत सुरू आहे. महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’ योजनेनुसार वीजग्राहकांनी छापील वीजबिलाच्या कागदाऐवजी फक्त ‘ई-मेल’ व ‘एसएमएस’चा पर्याय निवडल्यास प्रतिबिलात दहा रुपये सवलत देण्यात येत आहे. त्यामुळे योजनेत सहभागी ग्राहकांची वीजबिलांमध्ये वार्षिक १२० रुपयांची बचत होत आहे. वीजबिल तयार झाल्यानंतर लगेचच संगणकीय प्रणालीद्वारे ते ‘गो-ग्रीन’मधील ग्राहकांना ‘ई-मेल’द्वारे पाठविण्यात येत आहे. सोबतच ‘एसएमएस’द्वारे देखील वीजबिलाची माहिती देण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना ‘प्रॉम्प्‍ट पेमेंट’चा लाभ घेणे अधिक शक्य झाले आहे. गो-ग्रीन योजना ही काळाची गरज आहे. वीजग्राहकांनी या योजनेत सहभागी व्हावे व पर्यावरण रक्षणात योगदान द्यावे, असे आवाहन अकोला परिमंडळाच्यावतीने करण्यात आले आहे. असे आहे ग्राहकांचा सहभाग अकोला परिमंडळाअंतर्गत अकोला जिल्ह्यात ५ हजार १४५ ग्राहक ‘गो-ग्रीन’ योजनेत सहभागी झाले आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यातील ‘गो-ग्रीन’मध्ये ६ हजार ०३८ ग्राहक सहभागी आहेत. तसेच वाशिम जिल्ह्यातील दोन हजार ३५६ ग्राहकांनी ‘गो-ग्रीन’मध्ये सहभाग घेतला आहे. सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करा महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’ योजनेचा पर्याय निवडण्यासाठी ग्राहकांनी वीजबिलावर छापलेल्या जीजीएन या १५ अंकी क्रमांकाची नोंदणी महावितरणच्या मोबाईल अ‍ॅपद्वारे किंवा महावितरणच्या संकेतस्थळावर जाऊन करावी. याबाबतची अधिक माहिती महाडिस्कॉम.इन संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ‘गो-ग्रीन’ योजनेत सहभागी झालेल्या वीजग्राहकांना छापील वीजबिलांची गरज भासल्यास त्यांना ई-मेलद्वारे प्राप्त झालेले दरमहा वीजबिल संगणकात सॉफ्ट कॉपीमध्ये जतन करून ठेवता येईल. सोबतच संकेतस्थळावर चालू वीजबिलासह मागील ११ महिन्यांची वीजबिले मूळ स्वरूपात उपलब्ध आहेत. आवश्यकतेप्रमाणे वीजग्राहकांना ते कधीही डाऊनलोड करण्याची किंवा मूळ स्वरूपात रंगीत प्रिंट करण्याची सोय आहे.