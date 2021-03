आत्महत्येपाठोपाठ खुनाच्या घटनेने खळबळ; चाकूने भोसकून युवकाचा खून

अकोला : शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या यावलखेड शेत शिवारात अर्धवट जळालेल्या युवतीचा मृतदेह आढळला. ही आत्महत्या की घातपात या तपासात पोलिस गुंतले असतानाच काही तासातच अकोट फैल पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील आपातापा रोडवरील रेल्वे कॉटरमध्ये एकाचा खून झाला. एका पाठोपाठ एक घडलेल्या या घटनेने शहरात खळबळ उडाली होती. अकोट फैल पोलिस स्टेशन अंतर्गत येत असलेल्या आपातापा रोडवरील रेल्वे कॉटरमध्ये नरेश मंगवाने व सोहम गायकवाड हे दोघे बोलत होते. त्यांच्यामधील पैशाच्या कारणावरून वाद झाला. हा वाद विकोपाला गेल्याने सोहम गायकवाड याने त्याच्या जवळ असलेला चाकू नरेश मंगवाने यांच्या पोटात खुपसला. त्यामध्ये नरेश यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अधिक माहितीसाठी - सचिन वाझेंच्या Whats App स्टेट्सबाबत गृहमंत्र्यांची प्रतिक्रिया, म्हणाले... घटनास्थळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन कदम, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक शैलेश सपकाळ व अकोट फैल पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक महेंद्र कदम दाखल झाले. पोलिसांनी मृतक नरेश मंगवाने याचा मृतदेह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये शवविच्छेदनासाठी पाठविला. घटनास्थळावरून पसार झालेल्या सोहम गायकवाड यास अकोट फाइल पोलिसांनी अवघ्या दोन तासाच्या आत अटक केली. त्याची पोलिसांकडून चौकशी करण्यात येत आहे. या प्रकरणी अकोट फैल पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये इतर आरोपीचा समावेश असल्याची शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त होत आहे. अकोट फैल स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक महेंद्र कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास करण्यात येत आहे.

