एकाच पोलिस ठाण्यांतील नऊ पोलिस कर्मचारी कोरोना बाधित

अकोला ः अकोल्यात कोरोनाचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होताना दिसत आहे. अशातच कोरोनाने पोलिस विभागाला चांगलेच घेरले असून, गुरुवारी (ता.4) प्राप्त झालेल्या एकूण 145 अहवालापैकी 46 अहवाल हे पॉझिटिव्ह आले असून, यामध्ये नऊ पोलिस कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे नऊही पोलिस कर्मचारी एकाच पोलिस ठाण्यातील आहेत.



गुरुवारी सकाळी प्राप्त झालेल्या 46 अहवालात 19 महिला व 27 पुरुष आहेत. त्यातील 11 जण खदान येथील, सिटी कोतवाली तेथील नऊ जण, अकोट फैल येथील पाच जण, तारफैल येथील चार जण, न्यू तापडीया नगर येथील दोन, लकडगंज माळीपुरा येथील दोन जण तर जठारपेठ, इराणीवस्ती जुनेशहर, फिरदौस कॉलनी, श्रेयानगर खडकी, गुलशन कॉलनी, जीएमसी क्वार्टर, वाडेगाव बाळापूर, देशमुख फैल, सोनटक्के प्लॉट, दिवेकर चौक, शास्त्रीनगर, टॉवर चौक, मोहतामिल गोरक्षण जवळ येथील प्रत्येकी एक जण रहिवासी आहेत. आता सद्यस्थिती

एकूण पॉझिटिव्ह अहवाल-713

मृत्यू-33

आत्महत्या-1

डिस्चार्ज-478

दाखल रुग्ण -201 विदर्भात सर्वाधिक कोरोना बाधित पोलिस अकोल्यातील

अकोल्यात दिवसागणिक वाढणारा कोरोना बाधितांचा आकडा अनेकांची झोप उडविणारा आहे. यातच कोरोनाने पोलिसांनाही सोडले नसून, आतापर्यंत अकोल्यात अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांना कोरोनाने ग्रासले आहे. विशेष म्हणजे विदर्भातील सर्वाधिक पोलिस कोरोना बाधित अकोल्यातीलच आहेत.



Web Title: Nine police personnel from the same police station disrupted the corona