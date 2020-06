फक्त आर्सेनिक अल्बमच नव्हे तर घरातील हे पदार्थ सुद्धा वाढवतात इम्युनिटी

अकोला : नोव्हेल कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या कोविड-१९ रोगाने सर्वत्र धुमाकूळ घातला आहे. कोरोनाच्या सुरूवातीच्या लक्षणात सर्दी, ताप आणि खोकला अशी लक्षणे आढळतात. या रोगावर विजय मिळवण्यासाठी जगात कुठेच औषध, दवा उपलब्ध नाही. त्यापासून बचाव करण्यासाठी मूलभूत स्वच्छता राखणे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे रोग प्रतिकारशक्ती वाढवण्याकडे देखील लक्ष देणे महत्वाचे आहे. ही बाब लक्षात घेवून आज प्रत्येक व्यक्ती रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणाऱ्या विविध प्रकारच्या पदार्थांचे सेवन करत आहे. या सोबतच ॲटीव्हायरल खाद्यपदार्थांचे सेवन केल्यास कोरोनासह इतर आजारावर विजय मिळवता येऊ शकतो. तर मग चला आपण ही जाणून घेवूया अशाच काही ॲंटीव्हायरल खाद्यपदार्थ्यांची माहिती. लसूण

प्रत्येक व्यक्तीच्या घरी लसूण उपलब्ध असते. लसूणात ॲलिसीन नावाचे सत्व असते. त्यामुळे लसूण खाल्ल्याने अनेक आरोग्य समस्या आपोआप दूर होतात. लसूणात अँटीबॅक्टीरियल गुण असल्याने व्हायरसशी लढण्यास मदत होते. त्यासोबतच रोग प्रतिकार शक्ती सुद्धा वाढते. लसूण शरीराची इम्यून सिस्टम मजबूत करतो. कोणत्याही व्हायरल इन्फेक्शनपासून बचाव करण्याची शक्ती लसूणापासून मिळते. त्यामुळे जेवताना रोज एक लसणाची पाकळी कच्ची चावून खाल्ल्याने खूप फायदे होतात. ज्येष्ठमध

जेष्ठमध ही एक आयुर्वेदीक वनस्पती आहे. या वनस्पीच्या मुळात अँटीव्हायरल आणि अँटीबॅक्टेरियल गुण असतात. जेष्ठमधाचा उपायोग बऱ्याचदा खोकला आणि घशाच्या आजारासाठी करण्यात येतो. जेष्ठमधाचे सेवन नियमित केल्याने इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होते. त्यासोबतच अनेक प्रकारच्या आजारापासून सुटका होते. अतिशय कमी किंमतीत बाजारात मिळणारे जेष्ठमध खाण्यास सुद्धा गोड असते. गायणाची आवड असणारे व्यक्ती घसा कोरडा व साफ रहावा यासाठी नेहमिच जेष्ठमधाचे सेवन करतात. दालचिनी

त्येक व्यक्ती सकाळी झोपेतून उठल्यानंतर चहा पितो. या चहात आपण घरात सहजतेने मिळणाऱ्या दालचिनीचा उपयोग केल्यास आपले संक्रमणापासून रक्षण होऊ शकते. दालचिनीला चहात चांगले उकळू दिल्यानंतर तो चहा घेतल्यास त्यापासून इम्यून सिस्टम मजबूत होते.

