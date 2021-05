कडक लॉकडाउनमध्ये पालीकेची व्यापाऱ्यांना सुनावणीसाठी नोटीस

अकोला : कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेमुळे (The second wave of corona virus) संपूर्ण अकोला जिल्ह्यात सोमवारपासून कडक लॉकडाउन (Strict lockdown) घोषित करण्यात आला आहे. या संकाटतही महानगरपालिका (Municipal Corporation) प्रशासनाने जनता भाजी बाजारातील व्यापाऱ्यांना सुनावणीसाठी नोटीस बजावली आहे. विशेष म्हणजे, एकाच वेळी २०० ते ३०० व्यापाऱ्यांना मनपात सुनावणीसाठी बोलावण्यात आल्याने येथे कोरोना संसर्गाची भिती नाही का, की व्यापाऱ्यांना हुसकावून लावत भाजपच्या स्वप्नातील व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप महानगरपालिकेतील विरोधी पक्ष नेते साजिद खान पठाण यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत लावला. Notice for hearing to the traders of the municipality in strict lockdown

कोरोना संकटात दररोज ७००-८०० व्यक्ती संक्रमित होत आहेत. शहरातील रुग्ण संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मनपाने कोरोनावर प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे अपेक्षित असताना मनपा आयुक्तांनी मनपतील सत्ताधाऱ्यांच्या स्वप्नातील जनता भाजी बाजाराच्या जागेवर भव्य व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी तेथील व्यापाऱ्यांना नोटीसा पाठवून हुसकावून लावण्याचा प्रकार चालविला असल्याचा आरोप पठाण यांनी केला. शासनाने अकोला जिल्ह्यातील वाढलेली रुग्ण संख्या पाहता कडक लॉकडाउन लावलेले असताना मनपा आयुक्त यांनी जनता भाजी बाजार येथील ५०० व्यापाऱ्यांना नोटीस बजाविल्या असून, त्यांचा सुनावणी घेण्यासाठीचा खटाटोप सुरू आहे. कोरोनाच्या काळात मनपा प्रशासन काही दिवसांपासून जनता भाजी बाजारातील व्यापारांना व व्यावसायिकांना नोटीस बजावून, सुनावणी घेऊन त्यांचे दुकाने पाडून त्यांना हुसकावून लावण्याच्या प्रयत्न करीत असल्याने मनपा आयुक्तांच्या हेतूवर विरोधी पक्ष नेत्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ही कार्यवाही तत्काळ बंद करावी, अन्यथा लॉकडाउन असेल किंवा नसेल याची कोणतीही तमा न बाळगता काँग्रेसच्या वतीने रस्त्यावर उतरून प्रशासनाच्या कार्यवाहीचा तीव्र विरोध करण्यात येईल, असा अशा इशारा पठाण यांनी दिला.

व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या संसर्गाची जबाबदारी कोण घेणार?

कोरोना संकट काळात लॉकडाउन असताना ९ मे रोजी पूर्व झोन अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावून व्यापाऱ्यांना सुनावणीसाठी बोलावले आहे. त्यामुळे कार्यालयात होणारी व्यापाऱ्यांची गर्दी बघता त्यांना या गर्दीत संसर्गाची लागण झाल्यास त्याला जबाबदार कोण राहणार, असा प्रश्न महात्मा फुले अडत दुकानदार असो.चे अध्यक्ष हाजी सज्जाद हुसेन व किरोकळ विक्रेता बहुउद्देशिय संस्थेचे अध्यक्ष तश्वर पटेल यांनी उपस्थित केला आहे.

