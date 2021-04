रूग्णवाढीचा कहर तरी ऑक्सीजनच्या खाटा उपलब्ध!

अकोला : गत काही दिवसांपूर्वी कोरोनाच्या वाढत्या कहरामुळे बाधित रुग्णांना रुग्णालयात खाटा उपलब्ध होणेही दुरापास्त झाले होते. मात्र, आता जिल्ह्यातील चित्र बदलत चालले असून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असला तरी कोविड रुग्णालयातील ऑक्सीजन बेडच्या सोमवारपर्यंत (ता. १३) ३०४ खाटा रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच आता आयसीयू खाटाही बऱ्यापैकी उपलब्ध असल्याचे चित्र आहे. कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या कोविड-१९ रोगाने जिल्ह्यात मार्च, एप्रिल २०२० पासून धुमाकूळ घातला आहे. सुरुवातीच्या काळात महानगरात थैमान घालणाऱ्या कोरोनाचा नंतर गाव, खेड्यात सुद्धा प्रादुर्भाव वाढला. सप्टेंबर महिन्यात तर कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येने उच्चांकी गाठली होती. या महिन्यात नव्याने आढळणाऱ्या कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या दोन हजारावर पोहचली होती. त्यासह ॲक्टिव्ह रुग्ण सुद्धा एक हजारांवर गेले होते. मृत्यूमुखी पडणाऱ्या रुग्णांची संख्या सुद्धा ६० वर जावून पोहचली होती. त्यामुळे कोरोनाग्रस्तांचा जिल्ह्यात गुणाकार सुरू असल्याचे दिसून आले होते. परंतु ऑक्टोबर महिन्यानंतर कोरोनाग्रस्तांची संख्या सतत कमी होत असल्याचे दिसून आले. दरम्यान आता फेब्रुवारी महिन्यापासून कोरोना बाधितांचा आलेख पुन्हा एकदा वाढत आहे. कोरोना ग्रस्तांची संख्या सुद्धा दुपटीने वाढत आहे. असे असले तरी जिल्ह्यातील कोविड रूग्णालयांमध्ये ऑक्सीजनच्या खाटा रिकाम्याच आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाचा धोका व रुग्णसंख्या वाढलेली असली तर रिक्त खाटांमुळे दिलासा मिळाला आहे.

रिक्त असलेल्या ऑक्सीजन खाटांची संख्या

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एकूण ४६२ खाटा आहेत. त्यापैकी १४७ खाटा रिक्त आहेत. मूर्तिजापुरातील शासकीय रुग्णालयातील ४० पैकी एकही खाट रिक्त नाही. आरकेटी अकोला येथे २० खाटा रिक्त आहेत. यूनिक्यू रूग्णालयात ३६ पैकी ३ खाटा रिक्त आहेत. अवघते रुग्णालयात २० पैकी १६, अकोला ॲक्सिडेंट क्लिनिकमध्ये १८ पैकी ०२ खाटा रिक्त आहेत. सूर्यचंद्र हॉस्पीटलमध्ये २७ पैकी १२, हारमोनी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पीटलमध्ये १५ पैकी १, देवासर हॉस्पीटल अमानखॉ प्लॉटमध्ये ३२ पैकी ४, स्क्रीस्टल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटलमध्ये ११ पैकी ३ , यकीन हॉस्पीटलमध्ये १६ पैकी ४, हॉटेल स्कायलार्कमध्ये ५५ पैकी ५२, जिल्हा महिला रुग्णालयात ५० पैकी २०, आयकॉनमध्ये ५५ पैकी ४ तर ओझोनमध्ये ३० पैकी एकही खाट रिकामी नाही. हॉटेल रिजेन्सीमध्ये ३२ पैकी एकही नाही. बिहाडे हॉस्पीटलमध्ये १ , आधार हॉस्पीटलमध्ये ७, नवजीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पीटलमध्ये ८ खाटा रिक्त आहेत.

