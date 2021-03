वीज तोडणीची शेतकऱ्यांमध्ये धास्ती; पिके संकटात, महावितरणची वसुली मोहीम धडाक्यात

अकोला : गेल्या वर्षभरापासून एकीकडे कोरोनाचे संकट कायम असताना आता वीज कंपनीने थकीत वसुलीसाठी वीज पुरवठा खंडीत करण्याची मोहीम हातात घेतली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे. महावितरणची शेतकऱ्यांकडे देयके थकल्याने पैसे वसुलीसाठी सध्या मोहीम उघडण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडे थकलेले वीजबिल भरण्याबाबत आवाहन केले जात आहे. गेल्या आठवडयात अधिवेशन काळात शासनाने या मोहिमेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अधिवेशन संपताच ही स्थगिती उठविण्यात आली. मागील तीन दिवसांपासून महावितरणची वसुली यंत्रणा गावोगावी सक्रीय झाली आहे. सध्या जिल्ह्यात उन्हाळी पिके, बारमाही बागायती पिके उभी आहेत. उन्हाच्या झळा वाढल्याने पिकांना पाण्याची मागणी वाढत आहे. वसुलीसाठी अकोट तालुक्यातील बोर्डी परिसरात गुरुवारी (ता.११) दुपारी ४ वाजता गावामधून शेतात जाणारे थ्री फेज कनेक्शन शेतात कापण्यात आले होते. त्यानंतर शुक्रवारी (ता.१२) सकाळी ते पुर्ववत सुरु करण्यात आले. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जे शेतकरी पैशांचा भरणा करतील त्यांचेच वीज रोहित्र सुरु ठेवण्यात येईल. जे शेतकरी पैसे देणार नाहीत त्यांचा पुरवठा खंडीत करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. किन्हीराजामध्येही वीज तोडली वाशीम जिल्हयातील किन्हीराजा येथील ३३ केव्ही विज उपकेंद्राअंतर्गत येणाऱ्या किन्हीराजा, एरंडा, मैराळडोहसह इतर गावातील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाचा विज पुरवठा कापण्यात आला आहे. विजेअभावी भुईमूग, उन्हाळी मूग, ज्वारी, भाजीपाला पिकांवर गंडातर आले आहे. कोणतीही नोटीस किंवा पूर्वसूचना न देता जोडणी तोडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे. किन्हीराजा परिसरात आधीच विज पुरवठा सुरळीत राहत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना रब्बीत पीक घेताना मोठी अडचण निर्माण झाली होती. वरिष्ठांकडून आलेल्या आदेशामुळे ही कार्यवाही केल्याचे सांगण्यात आले. तर शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार विज बिलाची काही रक्कम भरली असून काही शिल्लक आहे. ५० टक्के विज बिलाविषयी माहिती दिली नव्हती. त्यातच वीज पुरवठा खंडीत केला. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. महावितरणने शेतकऱ्यांची वीज तोडणे सुरू केले आहे. शेतकरी आधीच कोरोना लॉकडाऊनमुळे त्रस्त झालेला आहे. अशा स्थितीत जिल्हयातील शेतकऱ्यांची, ग्राहकांची वीज जोडणी तोडल्यास होणाऱ्या नुकसानास महावितरण जबाबदार असेल. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरेल. आम्ही महावितरण कार्यालयाची वीज प्रसंगी तोडण्यास मागे पाहणार नाही. याबाबत शुक्रवारी (ता.१२) अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

- दामोदर इंगोले, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, वाशीम

Web Title: The power company has launched a campaign to cut off power supply to recover the arrears