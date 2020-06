अरे हे काय! प्राध्यापकांनी सुरू केले घरातूनच बेमुदत अन्नत्याग उपोषण

अकोला : राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय, शाळा कृती संघटनेच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी अनुदानित प्राध्यापकांनी १ जूनपासून घरातूनच अन्नत्याग उपोषण सुरू केले आहे. अघोषित उच्च माध्यमिक शाळा घोषित करून अनुदान सुरू करावे, १३ सप्टेंबर २0१९ अनुदानासाठी घोषित झालेल्या १७८४ उच्च माध्यमिक शाळांना मार्च २0२0 च्या अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या अनुदानाचा निधी वितरीत करण्याचे शासनाने आदेश आणि शिक्षकांचा तातडीने पगार ऑफलाइन पद्धतीने जमा करावा. यासह इतर मागण्यांसाठी राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय, शाळा कृती संघटनेच्यावतीने अनुदानित प्राध्यापकांनी १ जूनपासून घरातूनच अन्नत्याग उपोषण सुरू केले आहे. अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा शासनाने विनाअनुदानित शिक्षकांच्या व्यथा जाणून सुद्धा मंजूर केलेल्या अनुदानाचे वितरण केले नाही. वित्त विभागाने उच्च माध्यमिक शाळांची संपूर्ण माहिती तपासल्यानंतरही अनुदान दिले नाही. कोरोनाच्या संकटकाळात शिक्षकांना कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. राज्यात २२ हजारपेक्षा जास्त शिक्षक विनाअनुदानित शाळेतून ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहेत. सातत्याने आंदोलन केल्यानंतर शासनाने अनुदान मंजूर केले. परंतु त्याचे वितरण केले नाही. त्यामुळे कुटुंबाची उपासमार होत आहे. शासनाने मार्च २0२0 च्या अधिवेशनात १0६ कोटी वेतनासाठी दिले. परंतु त्या निधीचे वितरण केले नाही. शासनाने विनाअनुदानित शिक्षकांना वेतन न दिल्यामुळे १ जूनपासून घरात बसूनच अन्नत्याग उपोषण सुरू केले आहे. या अन्नत्याग उपोषणामध्ये राज्य कार्याध्यक्ष प्रा. संतोष वाघ, राज्याध्यक्ष प्रा. दीपक कुलकर्णी, राज्य सचिव प्रा. अनिल परदेशी, प्रा. राहुल कांबळे, प्रा. दिगांबर पवार, प्रा. पराग पाटील, प्रा. नीलेश पाटील, प्रा. पुरूषोत्तम येरेकार, प्रा. सदानंद बानेरकर, प्रा. रत्नाकर माळी, प्रा. शेषराव समरीत, प्रा. संघपाल सोनोने, प्रा. चंद्रकांत कदम, प्रा. राजेंद्र गवारी, प्रा. कर्तार ठाकूर, प्रा. नीलेश गांगुर्डे, प्रा. महेंद्र बच्छाव, प्रा. योगेश नंदन, प्रा. गणेश ढोरे, प्रा. गजानन काकड, प्रा. गजानन निकम, प्रा. सुधीर चौधरी यांच्यासह जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षक सहभागी झाले आहेत.



Web Title: The professor started an indefinite hunger strike from home akola marathi news