Akola News : एक्स्प्रेस, सुपरफास्ट एक्स्प्रेस गाड्यांना गडकिल्ल्यांची नावे द्या - स्वानंद कोंडोलीकर

सकाळ वृत्तसेवा Akola News : छत्रपती शिवरायांच्या राज्याभिषेकाला साडेतीनशे वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने शिवाजी महाराजांनी उभारलेल्या गडकिल्ल्यांची नावे मुंबई-पुणे-कोल्हापूर-नागपूरसह राज्यातून अन्य राज्यात जाणाऱ्या एक्स्प्रेस, सुपरफास्ट एक्स्प्रेस गाड्यांना द्यावी, असे निवेदन केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना मध्य रेल्वेचे क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिती (झेडआरयुसीसी) सदस्य स्वानंद कोंडोलीकर यांनी दिले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गडकिल्ले इतिहासाचे स्मरणासह सतत प्रेरणा देतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला साडेतीनशे वर्ष पूर्ण झाली. हे औचित्य साधून राज्यातील सुपरफास्ट एक्स्प्रेस, एक्स्प्रेस यांना गडकिल्ल्यांची नावे द्यावी. त्यात पुणे-दानापूर एक्स्प्रेसला राजगड एक्स्प्रेस, हडपसर-काझीपेठ एक्स्प्रेसला पुरंदरगड एक्स्प्रेस, पुणे-लखनौ एक्स्प्रेसला रायरेश्वर एक्स्प्रेस, पुणे-गोरखपूर एक्स्प्रेसला मल्हारगड एक्स्प्रेस, पुणे-भुवनेश्वर एक्स्प्रेसला तोरणा एक्स्प्रेस, पुणे-एर्नाकुलम एक्स्प्रेसला लोहगड एक्स्प्रेस, पुणे-जयपूर एक्स्प्रेसला शिवनेरी एक्स्प्रेस, पुणे-नागपूर एक्स्प्रेसला भीमाशंकर एक्स्प्रेस, पुणे-नांदेड एक्स्प्रेसला जेजुरीगड एक्स्प्रेस, कोल्हापूर-निजामुद्दीन एक्स्प्रेसला पन्हाळगड एक्स्प्रेस, कोल्हापूर-अहमदाबाद एक्स्प्रेसला विशाळगड एक्स्प्रेस तर कोल्हापूर-नागपूर एक्स्प्रेसला पावनखिंड एक्स्प्रेस, अशी विनंती निवेदनातून केली. निवेदनाची प्रत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनाही स्वानंद कोंडोलीकर यांनी दिली आहे.अकोला-मुंबई प्रवास गतीने व्हावा, या हेतूने वातानुकूलीत हावडा एसी दुरंतो एक्स्प्रेसला अकोला येथे थांबा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. अकोला-नाशिक रोड-कल्याण-पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेस सुरू व्हावी पश्चिम विदर्भातील अकोला हे मोठे शहर आहे. तेथून नोकरी, व्यवसाय तथा उच्च शिक्षणासाठी अनेकजण पुणे येथे प्रवास करतात. सद्यस्थितीत उपलब्ध रेल्वेने ६३२ कि.मी.चे अंतर गाठण्याकरिता १२ तासांचा अवधी लागतो. या मार्गावर वंदे भारत एक्स्प्रेस सुरू झाल्यास हे अंतर केवळ आठ तासांत गाठता येऊ शकते. याचा लाभ अकोल्यासह शेगाव, जळगाव, नाशिक शहरांना होईल. पुणे-मुंबई येथील श्री संत गजानन महाराज भक्तांना शेगाव येथे दर्शनाला येण्या-जाण्याची सुविधा मिळेल. यासह उद्योग नगरी मुंबई तर शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात गतीने पोहोचता येईल. त्याकरिता अकोला-नाशिक रोड-कल्याण-पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेस सुरू व्हावी, अशी विनंती मध्य रेल्वेचे झेडआरयुसीसी सदस्य स्वानंद कोंडोलीकर यांनी केली आहे.