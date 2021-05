दररोज साडे चार हजार थाळ्या शमवत आहेत गरीबांच्या पोटांची भूक

By

अकोला ः कोरोना (Corona) विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर कडक लॉकडाउन (Lockdown) लागू करण्यात आल्यामुळे शिवभोजन थाळी (Shivbhojan) जिल्ह्यातील गरीबांचा आधार झाली आहे. शिवभोजन केंद्रातून दररोज ४ हजार ५०० थाळ्यांचे वाटप करण्यात येत असल्याने लॉकडाउनमुळे गरीबांची रोजी गेली असली तरी त्यांना रोटी मात्र मोफत मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. Shivbhojan Thali is a support for the poor

जिल्ह्यात २६ जानेवारी २०२० पासून शिवभोजन थाळीची सुरूवात झाली. सुरवातीला शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसर व सर्वोपचार रूग्णालय या दोन ठिकाणी २०० थाळी प्रतिदिन क्षमतेचे शिवभोजन केंद्र कार्यान्वित झाले.

परंतु नंतर कोविड-१९ च्या संकटामुळे शासनाने शिवभोजन थाळीचा वाढीव इष्टांक मंजुर केला. त्यानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात १ एप्रिलपासून नवीन शिवभोजन केंद्र सुरू करण्यात आले. दरम्यान सुरुवातीच्या काळात सर्व केंद्रांवरून दररोज १५०० याप्रमाणे थाळींचे वाटप करण्यात आले.

अतिशय माफक म्हणजेच १० रुपये प्रति थाळीने शिवभोजन थाळींचे वाटप करण्यात आल्याने त्याला गरीबांचा चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान गत दोन महिन्यांपूर्वी शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी शिवभाेजन थाळीची किंमत ५ रुपये केली होती. परंतु त्यानंतर राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कडक लॉकडाउन लागू करण्यात आल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी गरीबांना शिवभोजन थाळी मोफत देण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यातील १६ शिवभोजन केंद्रातून मोफत थाळ्यांचे वाटप करण्यात येत आहे.

दीडपटीने वाढले लक्षांक

लॉकडाउन पूर्वी जिल्ह्यासाठी ३ हजार शिवभोजन थाळ्यांचे लक्षांक होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांची मोफत शिवभोजन थाळ्यांची घोषणा केल्यानंतर पुरवठा विभागाने त्यात दीडपटीने वाढ केली. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यात दररोज ४ हजार ५०० थाळ्यांचे वाटप करण्यात येत आहे.

लॉकडाउनमुळे शिवभोजन थाळ्यांचा लक्षांक दीडपटीने वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यात दररोज ४ हजार ५०० थाळ्यांचे मोफत वाटप करण्यात येत आहे.

- बी.यू. काळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकोला

संपादन - विवेक मेतकर

