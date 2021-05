अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह आढळला, अत्याचार झाल्याचा पालकांचा आरोप

अनसिंग (जि.वाशीम) ः अनसिंग (Ansing) पोलिस ठाण्यांतर्गत (Police Station) येत असलेल्या ग्राम शेलू बु. येथील शेत शिवारात मोबाईलवर मॅसेज पाठवून फूस लावून पळवून नेलेल्या अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह ग्राम शेलू बु. शेत शिवारातील विहिरीत सापडला आहे. यामुळे गावात खळबळ उडाली आहे. The body of a minor girl was found, parents allege torture

मृत मुलीच्या प्रियकराला अटक केली असून, याप्रकरणी फिर्यादीत नमूद असलेले प्रियकराचे आई-वडील व भाऊ फरार आहेत. मुलीचा खून की, आत्महत्या याबाबत सध्यातरी संभ्रम निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात मुलीच्या पालकांनी आरोपींची डीएनए चाचणी करण्याची मागणी केल्याने लक्ष शवविच्छेदन अहवालाकडे लागले असून, अनसिंग पोलिस त्या दिशेने तपास करीत आहेत.

अनसिंग पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, ग्राम शेलू बु. येथील पंधरा वर्षीय अल्पवयीन मुलीस ग्राम पन्हाळा तालुका पुसद जिल्हा यवतमाळ येथील तिचा प्रियकर अविनाश सुधाकर पवार वय २१ वर्षे याने तिला भ्रमणध्वनीवर संदेश पाठवून (ता.१२ ) बुधवारी उशिरा रात्री शेलू शेत शिवारात बोलवून घेतले. आपली मुलगी घरी नसल्याने तिचा शोध घेत मुलीची आई, मुलीचा प्रियकर अविनाश सुधाकर पवार राहणार पन्हाळा तालुका पुसद याचे घरी गेली व म्हणाली अविनाशने माझ्या मुलीला मोबाईलवर मॅसेज करून बोलावून घेतले व पळवून नेले.

यावर मुलीचा प्रियकर त्याचे वडील व भाऊ याने तुझ्याने काय होते ते करून घे, असे धमकीवले व फिर्यादीचे मुलीस पळवून घेवून जाण्यासाठी मदत केली असल्याची फिर्याद मुलीची आई संतमाला शंकर होलगीर वय ३५ यांनी दिली. त्यावरून अनसिंग पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला असून, प्रियकराकडून प्रेयसीचा घातपात झाला काय? या दिशेने तपास चालू असताना या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. सदर मुलीचा मृतदेह शेलू शेतशिवारातील एका विहिरीत आढळून आला. पोलिसांनी घटनास्थळ गाठत पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविला. या प्रकरणाचा तपास ठाणेदार नयना पोहेकर करीत आहेत.

अत्याचार झाल्याचा पालकांचा आरोप

सदर पिडित मयत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याचा आरोप करीत मुलीच्या पालकांनी आरोपींची डीएनए चाचणी तसेच इतर आरोपींना अटक करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांना एक निवेदन सादर करण्यात आले आहे. आरोपींना अटक व डीएनए चाचणी न केल्यास मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.

