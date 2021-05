अंत्ययात्रेलाही करावा लागतो ‘यातनां’चा प्रवास

वाशीम ः माणसाचा जन्म झाल्यानंतर मृत्यू अटळच असतो. शेवटचा दिसव गोड व्हावा ही प्रत्येकाची अपेक्षा असते. मात्र, वाशीम शहरात अंत्ययात्रेलाही मरण यातना भोगाव्या लागतात. अंतिम प्रवासाकडे जाणारा रस्ताच खड्ड्यात गेल्याने शहरातील नागरिकांना जिवंतपणे तर मृत पावलेल्या शरीराला मृत्यनंतरही यातना भोगाव्या लागत असतील, तर प्रशासनाच्या नावाने पित्र घालण्याची वेळ आली असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रीया नागरिकांमधून उमटत आहेत. (There is no road to the cemetery at Washim)

शहरातील हिंगोली मार्गावरील माहूरवेश परिसरात अस्वतेने कळस गाठला असून, रस्त्यांची दयनिय अवस्था झाल्याने नागरिकांना अतोनात त्रास करावा लागतो. शहरातील नागरिकांना सर्वांगीन विकासाचे गाजर दाखवून पुढाऱ्यांनी सत्ता मिळविली. याच काळात माहूरवेश येथील स्मशानभूमित रस्ते, पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन परिसरातील नागरिकांना देण्यात आले. परिणामी, जिवंतपणी भोगाव्या लागत असलेल्या असुविधा मरणानंतर टळतील या अपेक्षेेने मतदारराजा पुढाऱ्यांच्या आश्वासनाला भाळला. परंतु,‘मरणाने केली सुटका जगण्याने छळले होते.’ या कवितेच्या ओळीही याठिकाणच्या नागरिकांना लागू होत नसल्याची स्थिती अजूनही कायम आहे.

परिसरातील स्मशानभूमितील समस्या सुटता-सुटत नसल्याने नागरिकांमधून रोष व्यक्त केल्या जात आहेत. मागील काही वर्षांतील शहरात नागरी वसाहती वाढल्या. माहूरवेश, काजीपट्टी व पंचशिलनगर या परिसरात कुणाचा मृत्यू झाल्यास जवळ अंत्यविधीची सोय व्हावी यादृष्टीने स्मशानभूमी अस्तित्वात आली.

या स्मशानभूमित रस्ते, पाणी यासारख्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी नागरिकांना पालिका प्रशासनाचे उंबरठे झिजविले, मात्र पुढाऱ्यांकडून भ्रामक आश्वासना शिवाय काहीच पदरी पडले नाही. परिणामी, आप्तेष्ठांना अंतिम निरोप देण्यासाठी नागरिकांना मरण यातना सोसाव्या लागत असताना नागरिकांच्या वेदना स्थानिक प्रशासनाला दिसत नसल्याने नागरिकांमधून रोष व्यक्त केल्या जात आहे.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष

माहूरवेश परिसरात असलेल्या स्मशानभूमिच्या रस्ते खड्ड्यात गेल्याने अत्यंत दयनिय अवस्था झाली आहे. या खड्ड्येमय रस्त्यातून मृतदेह न्यावे लागतात. शिवाय स्मशाभूमित अस्वच्छतेने कळस गाठला आहे. परिणामी, स्मशानभूमितील समस्या सोडविण्याकडे स्थानिक प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप नागरिकांमधून व्यक्त केल्या जात आहे.

पुढाऱ्यांचे आश्‍वासन हवेतच

हिंगोली मार्गावरील माहूरवेश, काजीपट्टी, पंचशीलनगर या परिसरात जवळपास १५ हजार लोकसंख्या आहे. या परिसरातील कुणाचा मृत्यू झाल्यास जवळच अंत्यविधी करता यावे. यादृष्टीने पंचशीलनगर नजीक स्मशानभूमिचे बांधकाम करण्यात आले. या स्मशानभूमित चांगले रस्ते व पायाभुत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे पुढाऱ्यांनी दिलेले आश्वासन हवेत विरले. परिणामी, परिसरातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे विदारक चित्र आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

