अडीच हजार शेतकऱ्यांनी लागवड न करताच केला लाभासाठी अर्ज!

अकोला ः जिल्ह्यातील दोन हजार ५०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी कपाशीची लागवडच न करताच जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे अर्ज केल्याची बाब समोर आली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी बियाणे खरेदीचे देयक व इतर कागदपत्रच सादर न केल्याने त्यांना लाभ देता आला नाही. दरम्यान जिल्हा परिषदेमार्फत आतापर्यंत सुमारे ५ हजार ८१ शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण ६४ लाख ७९ हजार ५४० रुपये जमा करण्यात आले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत २ कोटी ४ लाख २५ हजार रुपयांच्या योजना राबविण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानावर बीटी बियाणे वाटप करण्याच्या योजनेचा सुद्धा समावेश होता. जून महिन्याच्या शेवटी शेतकऱ्यांना कपाशी बीजी-२ बीटी बियाणे लागवडीसाठी ९० टक्के अनुदानावर देण्याच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत योजनेसाठी १ कोटी १८ लाख ४३ हजार रुपयांची भरिव तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे ९ हजार ६ शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे लक्ष सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीने ठेवले होते. परंतु शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी आवश्यक असलेले दस्तावेजच सादर केले नाहीत. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित रहावे लागले.

योजनेसाठी पंचनामे सुद्धा केले

बियाणे वितरण याेजनेत कृषी विभागाने अर्जदारांपैकी काहींकडे चाैकशी केली. त्यांच्याकडे बियाणे देयक, पेरेपत्रकाची मागणी करण्यात आली. परंतु सदर माहिती सादर करण्यास शेतकरी अयशस्वी ठरले. काहींनी कपाशीची लागवडच केली नसल्याचे समाेर आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता देयके व अन्य दस्तावेज सादर न केलेल्या अर्जदारांना लाभ देण्यात येणार नाही.

