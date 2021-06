कोरोनामुळे आणखी दोघांचा मृत्यू

By

अकोला ः कोरोना संसर्गामुळे होणाऱ्या कोविड १९ रोगाने ग्रस्त दोन रुग्णांचा सोमवारी (ता. २१) मृत्यू झाला. त्यासोबतच नऊ नवे रुग्ण आढळले. त्यासोबतच सोमवार १६८ जणांना डिस्चार्ज देण्यात आल्यामुळे आता जिल्ह्यात ७१८ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. (Two more died of corona)



कोरोना संसर्ग तपासणीचे सोमवारी (ता. २१) १५९ अहवाल प्राप्त झाले. त्यात १५२ अहवाल निगेटिव्ह तर ७ अहवाल आरटीपीसीआरच्या अहवालात पॉझिटिव्ह आले. रॅपिडच्या चाचणीत दोन अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने एकूण रुग्णांच्या संख्येत नऊ नव्या रुग्णांची भर पडली. त्यासोबत मृत आढळलेल रुग्ण काडोसी पारस ता. बाळापूर येथील ६५ वर्षीय महिला व गाडेगाव ता. तेल्हारा येथील ५५ वर्षीय महिला आहे. सदर दोन मृत्यूनंतर जिल्ह्यातील एकूण कोरोना बळींची संख्या १ हजार १२० झाली आहे.

कोरोनाची सद्यस्थिती

- एकूण पॉझिटिव्ह - ५७४२३

- मयत - ११२०

- डिस्चार्ज - ५५५८५

- ॲक्टिव्ह रुग्ण - ७१८

