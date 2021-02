अज्ञात ट्रॅक्टरची दुचाकीला धडक; दोघे जण जखमी तर एक गंभीर

रिसोड (वाशीम) : विना लाइट असलेल्या अज्ञात ट्रॅक्टरची दुचाकीला दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरील दोघे जण जखमी झाले. ही घटना शुक्रवार (ता. 26) फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी साडेसातच्या दरम्यान रिसोड मेहकर मार्गावरील रिसोड लगत असलेल्या पावर हाउस जवळ घडल. यात एकाची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यास मेहकर येथे उपचाराकरिता नेण्यात आले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार शहरातील गुलबावडी येथील मुदस्सिर खान शाहबाज खान (वय 28) व रहीम खान इमाम खान पठान (वय 35) हे दोघे आपल्या दुचाकी क्रमांक एम 28 ए 8647 ने रिसोड कडे येत होते. दरम्यान पावर हाउस जवळ समोरून विरुद्ध दिशेने येऊन लाइट नसलेेल्या एका ट्रॅक्टरने त्यांच्या दुचाकीस धडक दिली. या धडकेत दोघे जण रस्त्याच्या खाली कोसळले. दरम्यान ट्रॅक्टरने तिथून पळ काढला. दोघांना एका खाजगी रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी उपचाराकरिता अन्य दवाखान्यात नेण्याचा सल्ला दिला. यावरून जखमींच्या नातेवाइकांनी दोघांनाही मेहकर येथील खाजगी दवाखान्यात उपचाराकरिता नेले. या घटनेत दुचाकीचा अक्षरशा चुराडा झाला असून मुदस्सीर खान यास जबर मार लागलेला आहे. जखमीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ट्रॅक्टर ट्रॉलीमध्ये काही महिला बसलेल्या असल्याचे त्यांना दिसून आले होते. याप्रकरणी तक्रार दाखल झाली नाही.

Web Title: Two persons were seriously injured when a two-wheeler collided with a tractor at Risod