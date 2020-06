उमरिकरांच्या रस्त्यात नियोजनशून्यतेचा अडथळा

अकोला : महानगरपालिका हद्दीतील नाले सफाई आणि रस्ते बांधकामातील नियोजनशून्यतेमुळे उमरीकरांचा रस्ताच अडविला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पहिल्याच पावसाने धोक्याचा इशारा देवूनही प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने मोठा पाऊस येताच मोठ्या उमरीचा अकोला शहराशी असलेला संपर्क तुटण्याची ताट शक्यता निर्माण झाली आहे. अकोला शहरातून मोठ्या उमरीकडे जाताना रेल्वे क्रॉसिंगवर अंडरपास पुलाजवळ मोठा नाला आहे. यात अर्ध्याअधिक शहराचे व मोठ्या उमरीतील सांडपाणी व पावसाचे पाणी वाहून जाते. तीन वर्षांपासून या नाल्याचे काम सुरू आहे. त्यातच आता रेल्वे क्रॉसिंग ते गुडधीपर्यंतच्या रस्त्याचे काम सुरू आहे. या रस्त्याचे काम करतानासोबतच बाजूला सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या भूमिगत गटाराची पाइपलाइनही टाकली जात आहे. ती पाइपलाइन नेमकी नाल्याला क्रॉस करून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे ऐन मुख्य रस्त्याच्या बाजूलाच नाला तुडुंब भरला आहे. त्यात प्लॅस्टिकचा कचराही अडकला आहे. बाजूला तीन फुटाची नाली काढण्यात आली आहे. मात्र वाहून येणारे सांडपाणी आणि पावसाचे पाणी नाल्यात एकत्र आल्यानंतर हा नाला तुडूंब भरत असल्याची बाब मंगळवारी रात्री आणि बुधवारी झालेल्या पावसाने उघडकीस आली. पावसाळ्यातील संभाव्य धोक्याचा इशाराही या निमित्ताने मिळाला. नाल्यात पाणी वाढताच रेल्वे क्रॉसिंग जवळचा रस्ता पूर्णपणे बंद होणार व मोठ्या उमरीतून अकोल्याकडे येणाऱ्या नागरिकांचा संपर्कच तुटण्याची शक्यता आहे. जीवित हानीचा धोका

अकोला शहरातून गुडधीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील मोठा नाला तुंबल्यामुळे येथे पाणी साचत आहे. येथूनच नागरिकांची ये-जा असते. लहान मुलंही या परिसरातून ये-जा करतात. त्यामुळे जीवित हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मनपा प्रशासनाला सूचना देवूनही अक्षम्य दुर्लक्ष

मोठ्या उमरीतील रस्‍त्याचे काम करताना व भूमिगत गटाराची पाइपलाइन टाकताना नियोजनशून्यतेचा परिचय प्रशासनाकडून मिळाला. याबाबत मनपा प्रशासनाला सूचना देवूनही त्यांनी लक्ष दिले नाही. पहिल्याच पावसात संभाव्य धोक्याचा इशारा मिळाल्यानंतरही मनपा प्रशासनाकडून याबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप प्रभाग चारमधील नगरसेवक व नगरसेविकांनी केला आहे. प्रशासनाला सूचनाही देवूनही कुणी फिरकलेच नाही

मोठ्या उमरीत रेल्वे क्रॉसिंगजवळ असलेला नाल्याचे काम करताना मध्येच पाइपलाइन टाकल्याने नालाच अडला आहे. येथे पाणी साचून ते रस्त्यावर येण्याची शक्यता आहे. शिवाय रस्त्याच्या कडेलाच पाणी साचून राहत असल्याने जीवित हानीचा धोकाही आहे. विशेषतः या परिसरातील लहान मुलं फिरत असल्याने त्यांच्या जीवितास धोका राहू शकतो. त्यामुळे प्रशासनाला सूचनाही देवूनही कुणी फिरकलेच नाही. यावरून प्रशासनाकडून गांभिर्याने काम होत नसल्याचे दिसून येते.

- अनुराधा नावकार, नगरसेविका, प्रभाग 4

