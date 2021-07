FCI कडून ओल्या, मातीमिश्रीत गव्हाचा पुरवठा! बाळापूर येथील प्रकार

By

अकोला : भारतीय खाद्य महामंडळाच्या (FCI) तारफैल येथील गोदामातून पुरवठा विभागाला निष्कृष्ट दर्जाच्या गव्हाचा पुरवठा करण्यात येत आहे. एफसीआयच्या गोदामातून सोमवारी (ता. २६) ६२ कट्ट्यांमध्ये ओल्या, मातीमिश्रित, वास येत असलेल्या गव्हाची खेप बाळापूर (balapur akola) येथील शासकीय गोदामात पोहचली. सदर गव्हाचे प्रमाणिकरण अर्थात गुणवत्ता तपासात असताना ही बाब समोर आल्यामुळे निष्कृष्ट दर्जाचा गहू परत एफसीआयला पाठवण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे असा प्रकार नियमित होत असल्याने सदर गोदामातून उचल आदेश डायव्हर्ट करण्याची मागणीच पुरवठा अधिकारी बी.यू. काळे यांनी एफसीआयच्या क्षेत्रीय प्रबंधकांकडे केली आहे. (worst wheat supply by FCI in balapur of akola)

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत जिल्ह्यातील हजारो गोरगरीबांना अनुदानित दराने धान्याचे वाटप करण्यात येते. त्यामध्ये शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांचा समावेश आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार हे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचे आहेत. त्यामुळे जिल्हा पुरवठा विभागामार्फत स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अंत्योदय व प्राधान्य गटातील हजारो पात्र रेशन कार्डधारकांना सवलतीच्या दरात धान्याचे वाटप करण्यात येते. पुरवठा विभागाला सदर धान्याचा साठा भारतीय खाद्य महामंडळ (एफसीआय) मार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येतो. त्यामुळे लाभार्थ्यांना ऑगस्ट महिन्यात सवलतीच्या दरात धान्य उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. त्यानुसार पुरवठा विभागामार्फत एफसीआयच्या गोदामातून धान्याची उचल सुरू झाली आहे. सदर उचलीपैकी सोमवारी (ता. २६) बाळापूर तालुक्यात पोहचलेल्या गोदामात निष्कृष्ट दर्जाच्या धान्याचा पुरवठा एफसीआयमार्फत करण्यात आला. त्यामुळे सदर धान्य वेगळे काढण्यात आले असून ते लाभार्थ्यांना वाटप न करता परत एफसीआयच्या गोदामात पाठवण्यात येणार आहे.

पंचनामा पूर्ण; गहू परत पाठवणार -

एफसीआयच्या तारफैल येथील गोदामातून एमएच-०४-ईबी-२३३७ क्रमांकाच्या वाहनात बाळापूर येथील शासकीय गोदामात ३८० कट्टे गहू सोमवारी (ता. २६) पोहोचला. या गव्हाचे प्रमाणिकरण अर्थात गुणवत्ता तपासताना ६२ कट्टे गहू निष्कृष्ट दर्जाचा असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे सदर गहू गोदामात वेगळा ठेवण्यात आला असून त्याचा पुरवठा अधिकारी अर्चना भगत यांनी पंचनामा केला आहे. सदर गहू परत पाठवण्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी बी.यू. काळे यांनी प्रयत्न केले असून लवकरच गहू एफसीआयला परत पाठवण्यात येईल.

अकोला, पातूर, बार्शीटाकळीत ही निष्कृष्ट गहू पडून -

एफसीआयच्या गोदामातून पुरवठा विभागाला नियमित निष्कृष्ट गव्हाचा पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यामुळे बार्शीटाकळी येथील गोदामात माती मिश्रित व हलक्या दर्जाच्या गव्हाचे १०० कट्‍टे, पातूर येथील गोदामात ५० तर अकोला येथील गोदामात २०० कट्‍टे गहू पडून आहेत.