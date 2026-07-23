Pomegranate Juice Benefits : डाळिंबाचा ज्यूस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे

Sandeep Shirguppe
डाळिंबात व्हिटॅमिन C आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होण्यास मदत होते.
डाळिंबातील पॉलीफेनॉल्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य सुधारण्यास आणि हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात.
काही संशोधनांनुसार डाळिंबाचा ज्यूस नियमित पिल्यास उच्च रक्तदाब कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
डाळिंबात लोहाचे प्रमाण मर्यादित असले तरी, संतुलित आहारासोबत त्याचे सेवन केल्यास हिमोग्लोबिन टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
डाळिंबातील नैसर्गिक घटक पचनक्रिया सुधारण्यास आणि आतड्यांच्या आरोग्यास हातभार लावतात.
अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेचे फ्री रॅडिकल्सपासून संरक्षण करतात, त्यामुळे त्वचा अधिक निरोगी आणि तजेलदार दिसण्यास मदत होते.
काही अभ्यासांनुसार डाळिंबातील अँटिऑक्सिडंट्स स्मरणशक्ती आणि मेंदूच्या कार्यक्षमतेसाठी लाभदायक ठरू शकतात.
डाळिंबाचा ज्यूस हा संतुलित आहाराचा एक भाग म्हणून फायदेशीर आहे. तो कोणत्याही आजारावरील उपचाराचा पर्याय नाही.
esakal