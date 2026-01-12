Horoscope 12 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांचा इतरांवर प्रभाव राहील

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

वृषभ :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

मिथुन :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

कर्क :

मन आनंदी व आशावादी राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

सिंह :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

कन्या :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

तुळ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

वृश्‍चिक :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वाहने जपून चालवावीत.

धनु :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

मकर :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मनोबल उत्तम राहील.

कुंभ :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

मीन :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.