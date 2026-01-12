Horoscope 12 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांचा इतरांवर प्रभाव राहील

सकाळ वृत्तसेवा
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
शासकीय कामे मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
मन आनंदी व आशावादी राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वाहने जपून चालवावीत.
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मनोबल उत्तम राहील.
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.