135 वर्षांपूर्वी अशी दिसायची मुंबईची क्रॉफर्ड मार्केट

Vinod Dengale

इतिहास

मुंबईतील महात्मा जोतिबा फुले मंडई (पूर्वीचे क्रॉफर्ड मार्केट) ही दक्षिण मुंबईतील एक ऐतिहासिक बाजारपेठ आहे.

Crawford Market Mumbai

|

eSakal

स्थापना

मुंबईतील ही सर्वात जुनी आणि प्रसिद्ध बाजारपेठांपैकी एक असून, तिची स्थापना 1869 मध्ये झाली.

Old Market

|

eSakal

दुर्मिळ

तब्बल 24,000 चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेल्या या बाजारपेठेची 135 वर्षांपूर्वीची झलक या जुन्या फोटोमधून पाहायला मिळते.

Crawford Market 135 Years Ago

|

esakal

फोटो

1887 सालचा हा फोटो असून, त्यावेळी मार्केटच्या बाहेर ना लोकांची मोठी गर्दी होती, ना वाहनांची वर्दळ.

Mumbai Historical Crawford Market Old Photo

|

eSakal

ओळख

ही बाजारपेठ ताजी फळे, भाजीपाला, सुकामेवा आणि मसाल्यांसाठी प्रसिद्ध आहे.

Mumbai’s Iconic Market 135 Years Ago

|

eSakal

नाव

या बाजारपेठेला मुंबईचे पहिले महापालिका आयुक्त आर्थर क्रॉफर्ड यांच्या नावावरून ‘क्रॉफर्ड मार्केट’ असे नाव देण्यात आले होते.

First Commissioner

|

eSakal

नामकरण

त्यानंतर महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या सन्मानार्थ या बाजारपेठेचे नाव बदलून ‘महात्मा जोतिबा फुले मंडई’ असे करण्यात आले.

Name

|

eSakal

खडकवासल्यात 51 टक्के पाणीसाठा! पुण्यासाठी किती पाणी शिल्लक?

Pune Latest Water Update

|

eSakal

हेही पाहा