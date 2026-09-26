135 वर्षांपूर्वी अशी दिसायची मुंबईची क्रॉफर्ड मार्केट

Vinod Dengale
मुंबईतील महात्मा जोतिबा फुले मंडई (पूर्वीचे क्रॉफर्ड मार्केट) ही दक्षिण मुंबईतील एक ऐतिहासिक बाजारपेठ आहे.
Crawford Market Mumbai
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मुंबईतील ही सर्वात जुनी आणि प्रसिद्ध बाजारपेठांपैकी एक असून, तिची स्थापना 1869 मध्ये झाली.
Old Market
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तब्बल 24,000 चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेल्या या बाजारपेठेची 135 वर्षांपूर्वीची झलक या जुन्या फोटोमधून पाहायला मिळते.
Crawford Market 135 Years Ago
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1887 सालचा हा फोटो असून, त्यावेळी मार्केटच्या बाहेर ना लोकांची मोठी गर्दी होती, ना वाहनांची वर्दळ.
Mumbai Historical Crawford Market Old Photo
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ही बाजारपेठ ताजी फळे, भाजीपाला, सुकामेवा आणि मसाल्यांसाठी प्रसिद्ध आहे.
Mumbai’s Iconic Market 135 Years Ago
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या बाजारपेठेला मुंबईचे पहिले महापालिका आयुक्त आर्थर क्रॉफर्ड यांच्या नावावरून ‘क्रॉफर्ड मार्केट’ असे नाव देण्यात आले होते.
First Commissioner
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त्यानंतर महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या सन्मानार्थ या बाजारपेठेचे नाव बदलून ‘महात्मा जोतिबा फुले मंडई’ असे करण्यात आले.
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