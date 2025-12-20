2025 चे 'Google किंग'! सर्वात जास्त सर्च झालेले पुरुष कोणते?

Aarti Badade

गुगलवर भारतीयांचा डंका!

२०२५ मध्ये गुगल सर्चवर भारतीय क्रिकेटच्या उगवत्या ताऱ्यांनी आणि प्रभावशाली व्यक्तींनी वर्चस्व गाजवले आहे.

Most google Searched Indian Men 2025

|

Sakal

अवघ्या १४ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी नंबर १!

बिहारचा १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी २०२५ मध्ये गुगलवर सर्वाधिक सर्च केला जाणारा भारतीय पुरुष ठरला आहे.

Most google Searched Indian Men 2025

|

Sakal

आयपीएलचा 'सुपर स्ट्रायकर' वैभव

राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना २०६.५५ च्या स्ट्राईक रेटने धावा कुटणारा वैभव देशासाठी नवा 'बॅटिंग सेन्सेशन' बनला.

Most google Searched Indian Men 2025

|

Sakal

प्रियांश आर्यची वादळी खेळी

३९ चेंडूत शतक ठोकून इतिहास रचणारा पंजाब किंग्सचा प्रियांश आर्य या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे.

Most google Searched Indian Men 2025

|

Saka

रेकॉर्ड ब्रेकर अभिषेक शर्मा

एकाच स्पर्धेत सर्वाधिक षटकार ठोकण्याचा रोहित शर्माचा विक्रम मोडीत काढणारा अभिषेक शर्मा प्रचंड सर्च झाला.

Most google Searched Indian Men 2025

|

Sakal

शेख रशीदचा प्रेरणादायी प्रवास

कठोर संघर्षातून सीएसकेमध्ये पदार्पण करणाऱ्या शेख रशीदची 'रॅग्ज टू रिचेस' स्टोरी चाहत्यांच्या मनाला स्पर्शून गेली.

Most google Searched Indian Men 2025

|

Sakal

क्रिकेट विश्वातील इतर 'सर्च' स्टार्स

आयुष म्हात्रे, करुण नायर, उर्वील पटेल आणि विघ्नेश पुथुर या खेळाडूंनीही गुगल ट्रेंड्समध्ये आपले स्थान मिळवले.

Most google Searched Indian Men 2025

|

Sakal

युवा शक्ती

या सर्च ट्रेंड्सवरून स्पष्ट होते की, २०२५ मध्ये भारतीयांनी युवा आणि टॅलेंटेड क्रिकेटपटूंना सर्वाधिक पसंती दिली आहे.

Most google Searched Indian Men 2025

|

Sakal

2026 सिंह राशीसाठी कसं असणार? ‘गोल्डन इयर’ की संघर्षाचं वर्ष!

Leo Yearly Horoscope 2026

|

Sakal

येथे क्लिक करा