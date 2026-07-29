कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी 'या' 3 गोष्टी लक्षात ठेवा!

Aarti Badade

फायबरयुक्त आहार घ्या

ओट्स, डाळी, सफरचंद, हिरव्या पालेभाज्या आणि फळांचा आहारात समावेश करा. फायबरमुळे खराब (LDL) कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होते.

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हेल्दी फॅट्सची निवड करा

ऑलिव्ह ऑइल, बदाम, अक्रोड, जवस आणि इतर हेल्दी फॅट्सयुक्त पदार्थ खा. हे चांगले (HDL) कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यास मदत करतात.

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नियमित व्यायाम करा

दररोज किमान 30 मिनिटे चालणे, सायकलिंग, योगा किंवा हलका व्यायाम केल्याने हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात राहते.

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तळलेले आणि जंक फूड टाळा

अतितेलकट, तळलेले, फास्ट फूड आणि ट्रान्स फॅटयुक्त पदार्थांचे सेवन कमी करा. हे खराब कोलेस्ट्रॉल वाढवू शकतात.

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वजन नियंत्रणात ठेवा

निरोगी वजन राखल्याने कोलेस्ट्रॉल आणि रक्तदाब दोन्ही नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.

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नियमित तपासणी करा

कोलेस्ट्रॉलची वेळोवेळी रक्त तपासणी करा. गरज असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आहार आणि औषधांचे पालन करा.

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Sakal

लक्षात ठेवा

फायबरयुक्त आहार, हेल्दी फॅट्स आणि नियमित व्यायाम या तीन सवयी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. निरोगी जीवनशैलीच हृदयाच्या उत्तम आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे.

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Health Benefits of Eating Mushrooms

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