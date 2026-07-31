रोज एक संत्रे खाल्ल्याने शरीराला होणारे 7 फायदे

Aarti Badade
संत्र्यामध्ये व्हिटॅमिन C मुबलक प्रमाणात असते. त्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यास आणि सर्दी-खोकल्यासारख्या संसर्गांपासून संरक्षण मिळण्यास मदत होते.
Eat One Orange Health Benefits
Sakal
व्हिटॅमिन C आणि अँटिऑक्सिडंट्समुळे त्वचेतील कोलेजन तयार होण्यास मदत होते. त्यामुळे त्वचा निरोगी, मऊ आणि चमकदार दिसू शकते.
Eat One Orange Health Benefits
Sakal
संत्र्यातील पोटॅशियम आणि फायबर रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास तसेच कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात.
Eat One Orange Health Benefits
Sakal
संत्र्यातील नैसर्गिक फायबर पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करते. त्यामुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होऊन पोट साफ राहते.
Eat One Orange Health Benefits
Sakal
संत्र्यात कॅलरीज कमी आणि पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटते आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत मिळते.
Eat One Orange Health Benefits
Sakal
संत्र्यातील नैसर्गिक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे शरीराला ऊर्जा देण्यास मदत करतात. त्यामुळे दिवसभर ताजेतवाने वाटू शकते.
Eat One Orange Health Benefits
Sakal
रोज एक संत्रे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून खाणे फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, मधुमेह, किडनीचे आजार किंवा इतर आरोग्य समस्या असल्यास आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Eat One Orange Health Benefits
Sakal
Health Benefits of Eating Mushrooms
Sakal