स्टुडंट्सचा अभ्यास सोपे करणारे ७ जबरदस्त अ‍ॅप्स

Anushka Tapshalkar

Forest

हे फोकस आणि प्रोडक्टिव्हिटी अ‍ॅप आहे. वर्चुअल झाड लावून स्टुडंट्सना अभ्यासादरम्यान फोनपासून दूर ठेवतो.

Forest

|

sakal

Grammarly

हे AI-आधारित टूल आहे. ग्रॅमर तपासण्यासोबत एआय जनरेटेड आणि प्लेजरिझाईज कंटेंट ओळखण्यात मदत करतो.

Grammarly

|

sakal

Notion

हा एक ऑल-इन-वन अ‍ॅप आहे. नोट्स, टास्क, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट आणि स्टडी ऑर्गनायझेशनसाठी उपयुक्त आहे.

Notion

|

sakal

Quizlet

हे स्टडी आणि रिव्हिजनसाठीचं अ‍ॅप आहे. यातल्या फ्लॅशकार्ड आणि क्विझेस वापरून परीक्षेची तयारी सोपी होते.

Quizlet

|

sakal

MyStudyLife

हे अ‍ॅप क्लासेस, एग्झाम आणि असाइनमेंट ट्रॅक करण्यासाठी आहे. डेडलाइनच्या स्मरणासाठी उपयुक्त आहे.

MyStudyLife

|

sakal

Todoist

हे एक टास्क मॅनेजर अ‍ॅप आहे. प्रायॉरिटीनुसार वर्क, टाइम मॅनेजमेंट आणि डेली रूटीन अचिव्ह करण्यात मदत करतो.

Todoist

|

sakal

Evernote

हे अ‍ॅप नोट्स घेण्यासाठी आणि आयडिया मॅनेज करण्यासाठी उपयुक्त आहे. स्टुडंट्ससाठी स्टडी मटेरियल साठवण्यासही सोपं आहे.

Evernote

|

sakal

Chanakya Niti: कामाच्या ठिकाणी भरगोस यश मिळवण्यासाठी चाणक्य नीतितील ७ प्रभावी मंत्र

7 Mantras of Chanakya Niti for Great Workplace Success

|

Sakal

आणखी वाचा