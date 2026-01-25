ओव्हरईटिंगमुळे पचन ढासळलंय? ही ८ योगासनं करुन व्हा हलकं

Anushka Tapshalkar
उभ्या पाठीसह बसून शरीर बाजूला वाकवा. पोटाचे स्नायू मोकळे होतात, ब्लोटिंग कमी होते.
पाठीवर वाकवून पोटाला हलके मसाज मिळते, गॅस कमी होतो आणि पचन सुधारते.
पाठीवर झोपून पाय बाजूला वाकवा. रक्तसंचार सुधारतो आणि जठरचक्र हलके होते.
Supta Matsyendrasana
दोन्ही गुडघे छातीकडे घेऊन झोपा. ब्लोटिंग आणि गॅस कमी होतो, पचन सुरळीत होते.
सक्रीय हालचालीने पचनस्नायूंवर मसाज होतो. श्वासासह हालचाल करा.
पोट आणि पाठ हळूवार ताणून पचन सुधारते, मेटाबॉलिझम सक्रिय होतो.
धनुरासन (Dhanurasana)
पोट आणि पाठीचा स्नायू सक्रिय होतो, गॅस कमी होतो. पाय पकडून छाती उचला.
पूर्ण विश्रांती घ्या. यामुळे मज्जासंस्था शांत होते आणि पचन प्रक्रिया सुरळीत होते.