ओव्हरईटिंगमुळे पचन ढासळलंय? ही ८ योगासनं करुन व्हा हलकं

पार्श्व सुखासन (Parsva Sukhasana)

उभ्या पाठीसह बसून शरीर बाजूला वाकवा. पोटाचे स्नायू मोकळे होतात, ब्लोटिंग कमी होते.

अर्ध मस्त्येंद्रासन (Ardha Matsyendrasana)

पाठीवर वाकवून पोटाला हलके मसाज मिळते, गॅस कमी होतो आणि पचन सुधारते.

सुप्त मस्त्येंद्रासन (Supta Matsyendrasana)

पाठीवर झोपून पाय बाजूला वाकवा. रक्तसंचार सुधारतो आणि जठरचक्र हलके होते.

आपनासन (Apanasana)

दोन्ही गुडघे छातीकडे घेऊन झोपा. ब्लोटिंग आणि गॅस कमी होतो, पचन सुरळीत होते.

मार्जर्यासन- बिटिलासन (Marjaryasana–Bitilasana)

सक्रीय हालचालीने पचनस्नायूंवर मसाज होतो. श्वासासह हालचाल करा.

भुजंगासन (Bhujangasana)

पोट आणि पाठ हळूवार ताणून पचन सुधारते, मेटाबॉलिझम सक्रिय होतो.

धनुरासन (Dhanurasana)

पोट आणि पाठीचा स्नायू सक्रिय होतो, गॅस कमी होतो. पाय पकडून छाती उचला.

शवासन (Shavasana)

पूर्ण विश्रांती घ्या. यामुळे मज्जासंस्था शांत होते आणि पचन प्रक्रिया सुरळीत होते.

