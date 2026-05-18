अधिक मासात चांदीची जोडवी देणे का मानले जाते पुण्यचे?

अधिक मास

अधिक मासाला हिंदू धर्मात अत्यंत पवित्र आणि पुण्यदायी महिना मानले जाते.

भेट

या महिन्यात विवाहित मुलीला चांदीची जोडवी भेट देण्याची खास परंपरा आहे.

जोडवी

जोडवी देणे म्हणजे लेकीच्या सुखी संसारासाठी आशीर्वाद दिल्यासारखे मानले जाते.

चांदी

शास्त्रानुसार चांदी ही चंद्राची धातू असून ती मनःशांती आणि आरोग्याचे प्रतीक मानली जाते.

पाय

जोडवीमुळे पायातील नसांवर सौम्य दाब पडून आरोग्यास फायदा होतो.

प्रेम

चांदीची जोडवी पती-पत्नीतील प्रेम आणि समजूतदारपणा वाढवते असे मानले जाते.

दान

अधिक मासात केलेले दान आणि धार्मिक कार्य विशेष पुण्यदायी मानले जाते.

परंपरा

म्हणूनच अधिक मासात लेकीला जोडवी देण्याची परंपरा आजही श्रद्धेने पाळली जाते.

