विमानाच्या खिडकीला लहान छिद्र का असते? खरं कारण जाणून वाटेल आश्चर्य !

Yashwant Kshirsagar

लहान छिद्र

विमानाच्या खिडकीच्या तळाशी असलेले ते छोटे छिद्र क्षुल्लक वाटते, पण ते प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

Aircraft Window Hole

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तीन थरांची खिडकी

विमानाच्या खिडक्या साध्या काचेसारख्या नसतात. त्यात बाहेरील, मधला आणि आतील असे तीन थर असतात.

Aircraft Window Hole

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esakal

छिद्र कुठे असते?

प्रवाशांना दिसणारे हे लहान छिद्र सर्वात आतल्या थरात नसून मधल्या थरात बनवलेले असते.

Aircraft Window Hole

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esakal

उंचीवर हवेचा दाब

३५,००० फूट उंचीवर बाहेरील हवेचा दाब खूप कमी असतो. विमानात कृत्रिमरीत्या सामान्य दाब राखला जातो.

Aircraft Window Hole

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esakal

ब्लीड होल म्हणजे काय?

या छिद्राला ब्लीड होल म्हणतात. ते खिडकीच्या थरांमधील हवेचा दाब संतुलित करते.

Aircraft Window Hole

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esakal

दाब फक्त बाहेरील थरावर

यामुळे बहुतेक दबाव फक्त बाहेरील थरावर पडतो. मधला आणि आतील थर सुरक्षित राहतात.

Aircraft Window Hole

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esakal

छिद्र नसते तर?

छिद्र नसल्यास तिन्ही थरांवर असमान दबाव पडतो आणि खिडकी कमकुवत होण्याचा धोका वाढतो.

Aircraft Window Hole

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esakal

धुके आणि ओलावा रोखते

आतील-बाहेरील तापमान फरकामुळे होणारे धुके आणि ओलावा हे छिद्र नियंत्रित करते.

Aircraft Window Hole

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esakal

बाहेरील हवा येत नाही

हे छिद्र इतके लहान आणि विशेष डिझाइन केलेले आहे की बाहेरील हवा केबिनमध्ये येत नाही.

Aircraft Window Hole

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esakal

सुरक्षेचे वैज्ञानिक वैशिष्ट्य

पुढच्या वेळी विमान प्रवासात हे छिद्र दिसले तर समजून घ्या – हे डिझाइन नाही, तर प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी बनवलेले महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

Aircraft Window Hole

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esakal

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