विमानाच्या खिडकीला लहान छिद्र का असते? खरं कारण जाणून वाटेल आश्चर्य !

Yashwant Kshirsagar
विमानाच्या खिडकीच्या तळाशी असलेले ते छोटे छिद्र क्षुल्लक वाटते, पण ते प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
Aircraft Window Hole
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विमानाच्या खिडक्या साध्या काचेसारख्या नसतात. त्यात बाहेरील, मधला आणि आतील असे तीन थर असतात.
Aircraft Window Hole
esakal
प्रवाशांना दिसणारे हे लहान छिद्र सर्वात आतल्या थरात नसून मधल्या थरात बनवलेले असते.
Aircraft Window Hole
esakal
३५,००० फूट उंचीवर बाहेरील हवेचा दाब खूप कमी असतो. विमानात कृत्रिमरीत्या सामान्य दाब राखला जातो.
Aircraft Window Hole
esakal
या छिद्राला ब्लीड होल म्हणतात. ते खिडकीच्या थरांमधील हवेचा दाब संतुलित करते.
Aircraft Window Hole
esakal
यामुळे बहुतेक दबाव फक्त बाहेरील थरावर पडतो. मधला आणि आतील थर सुरक्षित राहतात.
Aircraft Window Hole
esakal
छिद्र नसल्यास तिन्ही थरांवर असमान दबाव पडतो आणि खिडकी कमकुवत होण्याचा धोका वाढतो.
Aircraft Window Hole
esakal
आतील-बाहेरील तापमान फरकामुळे होणारे धुके आणि ओलावा हे छिद्र नियंत्रित करते.
Aircraft Window Hole
esakal
हे छिद्र इतके लहान आणि विशेष डिझाइन केलेले आहे की बाहेरील हवा केबिनमध्ये येत नाही.
Aircraft Window Hole
esakal
पुढच्या वेळी विमान प्रवासात हे छिद्र दिसले तर समजून घ्या – हे डिझाइन नाही, तर प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी बनवलेले महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
Aircraft Window Hole
esakal
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