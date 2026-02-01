बजेटमध्ये दारू महागली! आता १००० रुपयांच्या बाटलीसाठी किती किंमत मोजावी लागणार? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्प जाहीर होताच लोकांना प्रथम लक्षात येते की काय महाग झाले आहे आणि काय स्वस्त झाले आहे. विशेषतः दारू आणि सिगारेटसारख्या उत्पादनांबद्दल चर्चा तीव्र होतात. यावर्षीही असेच काहीसे घडले आहे.

liquor price hike after budget

|

ESakal

दारूच्या किमती

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या कर बदलांनंतर दारूच्या किमतीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे १००० रुपयांच्या बाटलीची किंमत आता किती असेल? याचा सामान्य माणसाच्या खिशावर किती परिणाम होईल?

liquor price hike after budget

|

ESakal

अल्कोहोल आणि सिगारेट

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात अनेक वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत. तर इतरांच्या किमती वाढल्या आहेत. यामध्ये अल्कोहोल आणि सिगारेट सारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे.

liquor price hike after budget

|

ESakal

कर आणि शुल्क

अर्थसंकल्पात कर आणि शुल्कात केलेल्या बदलांमुळे अल्कोहोलच्या किमती वाढू शकतात. देशात मद्यपान करणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने, या निर्णयाचा परिणाम व्यापकपणे जाणवेल.

liquor price hike after budget

|

ESakal

संकलन

अल्कोहोल कर आकारणी राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येते. परंतु कर संकलन आणि इतर कर आकारणीबाबत अर्थसंकल्पीय निर्णय त्याच्या किमतीवर परिणाम करतात.

liquor price hike after budget

|

ESakal

कर

२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात अल्कोहोल भंगार आणि खनिजांच्या विक्रीवरील कर वसूल केलेला स्रोत दर १ टक्क्यांवरून २ टक्के करण्यात आला आहे.

liquor price hike after budget

|

ESakal

बदल

राज्ये उत्पादन शुल्कातही बदल करण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे किरकोळ किमती वाढतील. १००० रुपयांची दारूची बाटली आता प्रत्येक राज्यात एकाच किमतीत उपलब्ध राहणार नाही.

liquor price hike after budget

|

ESakal

राज्य सरकार

कर आणि उत्पादन शुल्क राज्य सरकारे ठरवतात. त्यामुळे काही भागात ही वाढ ५० ते १०० रुपयांपर्यंत असू शकते. तर काही भागात त्याहूनही जास्त असू शकते.

liquor price hike after budget

|

ESakal

बाटली

याचा अर्थ असा की, पूर्वी १००० रुपयांची किंमत असलेली बाटली आता सुमारे १०५० ते ११०० रुपयांपर्यंत किंवा त्याहून अधिक किमतीत विकली जाऊ शकते. अंतिम किंमत राज्य नियमांवर अवलंबून असेल.

liquor price hike after budget

|

ESakal

दरवाढीचा परिणाम

देशात मद्यपींची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे दरवाढीचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होईल. जे नियमितपणे मद्य खरेदी करतात त्यांच्या मासिक खर्चात वाढ होण्याची खात्री आहे.

liquor price hike after budget

|

ESakal

मद्य सेवन

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर मद्य सेवनात लक्षणीय घट झाली नाही तर वाढत्या कर महसुलामुळे सरकारी महसूल देखील वाढेल. सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थ फक्त अल्कोहोलपेक्षा महाग झाले आहेत.

liquor price hike after budget

|

ESakal