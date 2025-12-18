अफजलखान जिथे पाऊलही टाकू शकला नाही… महाराष्ट्रातील १३० मंदिरांचं गूढ गाव

Sandip Kapde
आळसंद गावाला औंध संस्थानकाळापासूनचा प्राचीन आणि समृद्ध असा ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे.
सांगली जिल्ह्यातील आळसंद हे गाव आज ‘देवळांचे गाव’ म्हणून महाराष्ट्रभर ओळखले जाते.
एका छोट्याशा गावात तब्बल १३० मंदिरे असणे हे आळसंदचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे.
सुमारे पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या या गावात श्रद्धेचा मोठा ठेवा पाहायला मिळतो.
गावातील प्रत्येक मंदिरात ग्रामस्थांकडून नित्यनेमाने पूजा आणि धार्मिक विधी केले जातात.
राजवल्ली पिर आणि दस्तगिर पिर यांची दर्गा हिंदू–मुस्लिम ऐक्याचे सुंदर प्रतीक मानली जाते.
आळसंदमध्ये सर्व धर्मीय लोक एकत्र येऊन देवांना नैवेद्य अर्पण करण्याची परंपरा आहे.
गावातील काही मंदिरे हेमाडपंथी स्थापत्यशैलीचे उत्कृष्ट नमुने आहेत.
काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर सुमारे ३५० वर्षांचा प्राचीन धार्मिक वारसा जपून उभे आहे.
अफजलखान महाराष्ट्रात आला मंदिराची नासधूस केली होती, पण या गावात तो फिरकला नाही, अशी चर्चा असते
विठ्ठल–रुक्मिणी, गणपती, दत्त, लक्ष्मी अशा विविध देवतांची मंदिरे गावात आढळतात.
काही मंदिरे ही मागील काही दशकांत ग्रामस्थांनी स्वतःच्या श्रमातून उभारलेली आहेत.
वर्षभरात गावातील देवतांच्या यात्रांसह तब्बल २४ धार्मिक कार्यक्रम साजरे होतात.
विविध जाती आणि धर्मांचे लोक या गावात गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत.
खानापूर तालुक्यात वसलेले आळसंद गाव सांगलीपासून सुमारे ६६ किलोमीटर अंतरावर आहे.
आळसंद गाव आज श्रद्धा, इतिहास आणि मंदिरसमृद्ध परंपरेमुळे ‘देवळांचे गाव’ म्हणून प्रसिद्ध झाले आहे.
chhatrapati Shivaji Maharaj
