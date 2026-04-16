फक्त लाल नाही तर 'या' ४ रंगांचेही असते रक्त, जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar

आश्चर्यकारक गोष्टी

हे जग अशा अनेक गोष्टींनी भरलेले आहे, ज्यांच्याबद्दल माहिती मिळाल्यावर आपण अनेकदा थक्क होऊन जातो.

रक्ताचा रंग

साधारणपणे, आपण असाच विचार करतो आणि गृहीत धरतो की रक्ताचा रंग केवळ लालच असतो.

प्राण्यांचे रक्त

अनेक लोकांचा असाही समज असतो की, मानवाचे आणि प्राण्यांचे रक्त हे मुळात एकसारखेच असते.

वस्तुस्थिती

मात्र, हे जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की वस्तुस्थिती तशी मुळीच नाही; मानवाचे आणि प्राण्यांचे रक्त हे एकसारखे नसते.

वेगवगळे रंग

शिवाय, रक्ताचा रंग केवळ 'लाल' रंगापुरता मर्यादित नाही; तर ते प्रत्यक्षात विविध वेगवेगळ्या रंगांमध्ये आढळते.

कल्पना

तुमच्यापैकी काहींना कदाचित याची आधीच कल्पना असेल, तर अनेकांनी याबद्दल कधी विचारही केला नसेल.

रंगहीन रक्त

लाल रंगाव्यतिरिक्त या जगात रक्त निळ्या, हिरव्या, जांभळ्या रंगाचे असू शकते किंवा ते रंगहीनही असू शकते.

जांभळ्या रंगाचे रक्त

जांभळ्या रंगाचे रक्त हे समुद्रात आढळणाऱ्या गांडुळांमध्ये सापडते, तर हिरव्या रंगाचे रक्त अत्यंत सूक्ष्म जीवांच्या शरीरात असते.

निळे रक्त

याव्यतिरिक्त, निळ्या रंगाचे रक्त हे प्रामुख्याने सागरी जीवांमध्ये आढळते.

