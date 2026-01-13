Amazon-Flipkart ची मेगा रिपब्लिक डे सेल! कधी सुरू होणार? सर्वाधिक डिस्काऊंट कशावर?

Vinod Dengale
नव्या वर्षासोबतच ग्राहकांना रिपब्लिक डे सेलची उत्सुकता असते. Amazon India आणि Flipkart दोघांनीही यासाठी आपली पूर्ण तयारी केली आहे.
Republic Day Sale 2026
eSakal
रिपब्लिक डे सेल 16 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे.
Republic Day Sale 2026
eSakal
पहिले 24 तास खास ग्राहकांसाठी असणार आहे. यात Amazon Prime Members आणि Flipkart Plus & Black Members यांना Early Access मध्ये आधीच डील्स मिळणार आहे.
Republic Day Sale 2026
eSakal
मोबाईल खरेदीसाठी सर्वोत्तम संधी असणार. फ्लॅगशिप स्मार्टफोनवर मोठी सूट मिळणार असून काही फोन तर अर्ध्या किमतीत मिळण्याची शक्यता आहे.
Republic Day Sale 2026
eSakal
चार्जर, इअरफोन, TWS – सगळं स्वस्त मिळणार आहे. सर्व प्रमुख मोबाईल ब्रँड्सचे
Accessories डिस्काउंट दरात मिळतील
Republic Day Sale 2026
eSakal
Keyboard, Mouse, Gadgets वर मोठी बचत मिळणार असून Electronics & Accessories 75% पर्यंत डिस्काउंट मिळणार आहे.
Republic Day Sale 2026
eSakal
या सेलमध्ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी या वस्तूंच्या खरेदीवर Amazon 65% पर्यंत सूट देणार आहे.
Republic Day Sale 2026
eSakal
Amazon India वर Smart TV खरेदीवर तब्बल 65% पर्यंत डिस्काउंट मिळू शकतो.
Republic Day Sale 2026
eSakal
तुम्हाला चांगल्या ऑफर्स हव्या असतील तर Early Access चा फायदा घ्या कारण स्टॉक लवकर संपतो. खरेदी करताना कार्ड ऑफर्सचा देखील फायदा घ्या.
Republic Day Sale 2026
eSakal
