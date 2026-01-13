Amazon-Flipkart ची मेगा रिपब्लिक डे सेल! कधी सुरू होणार? सर्वाधिक डिस्काऊंट कशावर?

Vinod Dengale

वर्षाची सुरुवात मोठ्या ऑफर्ससह


नव्या वर्षासोबतच ग्राहकांना रिपब्लिक डे सेलची उत्सुकता असते. Amazon India आणि Flipkart दोघांनीही यासाठी आपली पूर्ण तयारी केली आहे.

सेल कधीपासून?

रिपब्लिक डे सेल 16 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे.

Early Access कोणाला?

पहिले 24 तास खास ग्राहकांसाठी असणार आहे. यात Amazon Prime Members आणि Flipkart Plus & Black Members यांना Early Access मध्ये आधीच डील्स मिळणार आहे.

स्मार्टफोनवर बंपर ऑफर्स

मोबाईल खरेदीसाठी सर्वोत्तम संधी असणार. फ्लॅगशिप स्मार्टफोनवर मोठी सूट मिळणार असून काही फोन तर अर्ध्या किमतीत मिळण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल Accessories वर भारी डील

चार्जर, इअरफोन, TWS – सगळं स्वस्त मिळणार आहे. सर्व प्रमुख मोबाईल ब्रँड्सचे
Accessories डिस्काउंट दरात मिळतील

Electronics वर 75% पर्यंत सूट

Keyboard, Mouse, Gadgets वर मोठी बचत मिळणार असून Electronics & Accessories 75% पर्यंत डिस्काउंट मिळणार आहे.

घरगुती उपकरणांसाठी सुवर्णसंधी!


या सेलमध्ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी या वस्तूंच्या खरेदीवर Amazon 65% पर्यंत सूट देणार आहे.

Smart TV वर जबरदस्त ऑफर!

Amazon India वर Smart TV खरेदीवर तब्बल 65% पर्यंत डिस्काउंट मिळू शकतो.

खरेदीआधी लक्षात ठेवा


तुम्हाला चांगल्या ऑफर्स हव्या असतील तर Early Access चा फायदा घ्या कारण स्टॉक लवकर संपतो. खरेदी करताना कार्ड ऑफर्सचा देखील फायदा घ्या.

