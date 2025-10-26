लठ्ठपणा कमी आणि त्वचा उजळ हवीय? 'हा' गुणकारी रानमेवा एकदा नक्की ट्राय करा

Apurva Kulkarni
आयुर्वेदामध्ये आवळ्याला अमृत फळ मानलं जातं. यामध्ये विटॅमिन सी, फायबर, मिनरल्स भरपूर असतात.
फेटनेस कोच सुद्धा रोज एक आवळा खाण्याचा सल्ला देतात. कारण आवळ्याने शरीरात चांगला बदल दिसून येतो.
रोज आवळा खाल्ल्यानंतर रोग प्रतिकारक शक्ती वाढते. तसंच इंन्फेक्शनपासून संरक्षण होतं.
आवळ्यामध्ये शरीरातील घातक फ्री रेडिकल्स काढण्याची ताकद असते. त्यामुळे तुमचा चेहरा उजळ बनतो.
आवळ्यामध्ये एॅन्टीऑक्सीडेट्स असल्यानं त्वचा तजेलदार राहते. तसंच चेहरा टवटवीत दिसतो.
आवळा खाल्ल्यानं हृदय, डायजेशन, तसंच स्किनच्या समस्या बऱ्या होण्यास मदत होते.
आवळा लिव्हर आणि किडनीला साफ करण्यास मदत करतो. त्यामुळे शरीरातील घातक पदार्थ बाहेर पडला.
